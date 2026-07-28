フォーミュラ1が今年8月、ザントフォールトの砂丘へ戻ってくる。今季で最も感情を揺さぶるレースウイークとなる見込みであり、そしておそらくは、この形で行われる最後の機会になる。オランダGPは2021年の復活以降、カレンダー屈指の熱気を誇る開催地となっており、マックス・フェルスタッペンへの地元ファンの声援によって、サーキット・ザントフォールトは毎年のようにオレンジ一色に染まってきた。ドライバー、エンジニア、そしてファンの間でも、F1カレンダーの中で最も雰囲気のある週末の一つとして高く評価されている。

2026年大会には、さらに大きな意味合いが加わる。2027年にカレンダーから外れる前に、現時点では最後の開催となる予定であり、さらにレース史上初めて週末にF1スプリントが組み込まれるからだ。

GOALでは、日程、価格、チケットの販売状況に加え、残り少ないチケットがなくなる前に席を確保する最速の方法まで、必要な情報をすべてまとめた。

F1オランダGPはいつ開催される？

2026年フォーミュラ1ハイネケン・オランダGPは、サーキット・ザントフォールトで3日間にわたって開催される。土曜日のスケジュールには、レース史上初めてF1スプリントのセッションが追加される。

日付・時間 セッション 開催地 チケット 8月21日（金） フリー走行＆スプリント予選 オランダ、サーキット・ザントフォールト チケット 8月22日（土） F1スプリント＆予選 オランダ、サーキット・ザントフォールト チケット 8月23日（日） 決勝日 オランダ、サーキット・ザントフォールト チケット

ザントフォールトで初めてスプリント形式が導入されることで、土曜日の重要性はこれまで以上に高まる。予選だけでなく、1日で2つの競争セッションが行われるからだ。

F1オランダGPのチケットはどこで買える？

選択肢は2つある。オランダGP公式サイトでは、なお金曜パスがわずかに残っている一方、土曜と日曜は完全に売り切れている。この2日間、そして金曜でもより多くの選択肢を求める人にとっては、StubHubが主要なリセールマーケットプレイスとなっており、サーキット内のすべてのグランドスタンドと一般入場エリアで出品がリアルタイムに確認できる。

F1オランダGPのチケット価格はいくら？

ザントフォールトのチケット価格は、曜日、グランドスタンド、そして購入時期によって異なる。ただ、サーキットに入る最も安い方法が、最初のフリー走行とスプリント予選をカバーする金曜の1日券である点は変わらない。

現在のStubHubにおける2026年大会の出品では、開始価格は以下の通りとなっている。

金曜（フリー走行＆スプリント予選）： €80から

土曜（F1スプリント＆予選）： €199から

日曜（決勝日）： €355から

2日間パス、土曜＆日曜： €474から

3日間パス、週末通し： €443から

ザントフォールトで本格的なフォーミュラ1の週末を体験するうえで、金曜は依然として圧倒的に手頃な選択肢だ。走行セッションに加え、決勝日チケットの一部の価格でスプリント予選という見どころも楽しめる。より限られた予算で観戦したいファンにとっては、間違いなく最も費用対効果の高い入口と言える。

リセール市場の価格は需要の変動に応じて常に動いているため、開催が近づくほど数字が上がる可能性がある。砂丘周辺の一般入場エリアは比較的安価な水準に収まる傾向がある一方、タルザンコーナーや14コーナーのバンク付きアリー・ルイエンダイクボフトといった象徴的な場所の指定グランドスタンド席は、プレミア価格となる。

F1オランダGPのチケットはどうやって入手する？

今年ザントフォールトに入る方法は、公式販売とリセールの2つで、どちらが適しているかは主に希望する観戦日によって決まる。

公式チケット：オランダGPの公式ボックスオフィスで在庫があるのは、金曜のフリー走行とスプリント予選のセッションのみ。土曜と日曜は売り切れ表示となっており、ウェイティングリスト経由でしか狙えない。ファンはオランダGP公式サイトから直接そのリストに登録できるが、レース週までに枠が空く保証はない。また、価格は額面で固定されており、需要が高まると座席選択の柔軟性もない。

リセールチケット：土曜と日曜、そして金曜でも単純により多くの選択肢を求める購入者にとって、StubHubが最も実用的な選択肢だ。ライブマーケットプレイスであるため、売り手がチケットを出品するたびに在庫は常に更新され、公式販売が終了した後でも、すべてのグランドスタンドや一般入場エリアで席が現れる可能性がある。また、カテゴリーを割り当てられるのではなく、購入前に正確な座席位置と価格を並べて比較できる。

StubHubで購入する方法は以下の通り。

StubHubのオランダGPチケットページ へアクセス 手頃な金曜セッション、新たに加わる土曜のスプリント、あるいは日曜の決勝日など、希望する日を選ぶ グランドスタンド、眺望、価格で出品を比較し、予算に合ったチケットを探す 安全に購入手続きを完了し、座席確認を即座に受け取る フリー走行からチェッカーフラッグまでザントフォールトの週末をフルで体験したいなら、複数日パスも確認する

購入者は、出品が一般入場なのか特定のグランドスタンド席なのかを必ず確認したい。砂丘に囲まれた起伏のあるザントフォールトのレイアウトでは、サーキット内の見え方が大きく異なるためだ。多くのファン、とりわけ土曜か日曜の入場を狙う人にとって、現時点でリセールは現実的に唯一の入手手段となっている。

サーキット・ザントフォールトについて知っておきたいこと

サーキット・ザントフォールトは、アムステルダムの西およそ40キロに位置するオランダ北海沿岸の砂丘地帯にあり、フォーミュラ1カレンダーの中でも特に自然景観に恵まれた会場の一つとなっている。全長4.259km、14コーナーのレイアウトは、現代のフォーミュラ1では珍しいバンク付きコーナーで有名だ。3コーナーのヒューゲンホルツボフトと、14コーナーのアリー・ルイエンダイクボフトは、いずれも18パーセント、つまり32度のバンクが設けられており、かつてのオールドスクールなレイアウトでは難しかった接近戦やオーバーテイクの機会を増やしている。

この会場の起源は1939年にさかのぼる。戦時建設の後に残された道路を使って仮設の市街地コースが造られ、その後1948年に常設サーキットとして正式オープンした。1950年から1985年にかけては、フォーミュラ1世界選手権の一戦としてオランダGPを開催し、アルベルト・アスカリ、ジャッキー・スチュワート、ニキ・ラウダ、アラン・プロストら伝説的ウイナーを生み出した後、30年以上にわたってカレンダーから姿を消した。

2021年のフォーミュラ1復帰によって、ザントフォールトはこのスポーツで最も入手困難なチケットの一つへと変貌した。その大きな理由は、フェルスタッペンの圧倒的な強さと、毎年8月にこの海辺の街へ押し寄せるオランダ人ファンの圧巻の規模にある。砂丘そのものが天然のグランドスタンドの役割を果たし、観客は複数のコーナーを同時に見渡せる珍しい視点を得られる。これはカレンダー上の他のサーキットではほとんど味わえない特徴だ。

2026年大会は、ひとまずザントフォールトで予定されている最後の開催と位置づけられており、さらに週末には初めてF1スプリントも加わる。今季の中でも特に歴史的で、最もチケット入手が難しいグランプリの一つになりそうだ。この一戦の一部になりたいファンは、できるだけ早くチケットを確保しておくべきだ。