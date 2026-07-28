F1オランダGPのチケット購入方法：日程、チケット価格など

F1はこの8月、シーズンで最も感情を揺さぶるレースウイークエンドになると見られる舞台、そしておそらくは同種のものとして最後となるかもしれないザントフォールトの砂丘へ戻ってくる。オランダGPは2021年の復活以降、カレンダー屈指の熱狂を生む開催地となっており、マックス・フェルスタッペンの母国ファンの後押しによって、毎年のようにザントフォールト・サーキットはオレンジ一色に染まってきた。ドライバー、エンジニア、そしてファンの間でも、F1カレンダーの中で最も雰囲気のある週末のひとつとして定期的に高く評価されている。

2026年はさらに特別な重みを持つ。ザントフォールトでの開催は、現時点では2027年にカレンダーから外れる前の最後となる予定であり、さらにレース史上初めて週末にF1スプリントが組み込まれる。

GOALでは、日程、価格、購入可能状況に加え、最後のチケットがなくなる前に座席を確保する最速の方法まで、知っておくべき情報をすべてまとめた。

F1オランダGPはいつ開催される？

2026年F1ハイネケン・オランダGPはザントフォールト・サーキットで3日間にわたって開催され、土曜日のスケジュールにはレース史上初めてF1スプリントのセッションが加わる。

日付・時間 日程 会場 チケット 8月21日（金） フリー走行＆スプリント予選 オランダ、ザントフォールト・サーキット チケット 8月22日（土） F1スプリント＆予選 オランダ、ザントフォールト・サーキット チケット 8月23日（日） 決勝日 オランダ、ザントフォールト・サーキット チケット

ザントフォールトで初めてスプリント形式がカレンダーに組み込まれたことで、土曜日の重要性はさらに増した。これまでの予選だけではなく、1日で2つの競争セッションが行われることになる。

F1オランダGPのチケットはどこで買える？

チェックすべき場所は2つある。オランダGPの公式サイトには、なお金曜日のパスがわずかに残っている一方で、土曜と日曜分は完全に売り切れている。この2日間、そして金曜日でもより多くの選択肢を求める人にとっては、StubHubが定番の再販マーケットプレイスであり、サーキット内のすべてのグランドスタンドと一般入場エリアでライブ掲載が出ている。

F1オランダGPのチケット価格はいくら？

ザントフォールトのチケット価格は、曜日、グランドスタンド、そしてどれだけ早く購入するかによって異なるが、サーキットに入る最も安い方法は、最初のプラクティスとスプリント予選をカバーする金曜日の1日券のままだ。

現在のStubHubにおける2026年大会の掲載では、開始価格は以下の通りとなっている。

金曜日（プラクティス＆スプリント予選）： €80から

土曜日（F1スプリント＆予選）： €199から

日曜日（決勝日）： €355から

2日間パス、土曜＆日曜： €474から

3日間パス、週末通し： €443から

金曜日は、ザントフォールトで本格的なF1週末を体感する方法として、依然として群を抜いて最も手頃だ。走行セッションに加え、決勝日チケットのごく一部の価格でスプリント予選という見どころも味わえる。より限られた予算で動くファンにとっては、このイベントへの入口として文句なく最も高い価値を持つ。

再販市場の価格は需要の変化に応じて常に動いており、開催日が近づくほど数字が上がる可能性がある。砂丘周辺の一般入場エリアは市場の下限に近い価格帯に収まる傾向がある一方、ターザン・コーナーや14コーナーのバンク付きアリー・ルイエンダイクボフトのような象徴的スポットにある指定グランドスタンド席にはプレミアムが付く。

ザントフォールト・サーキットについて知っておくべきこと

ザントフォールト・サーキットは、オランダの北海沿岸にある砂丘地帯に位置し、アムステルダムから西へおよそ40キロの場所にある。そのため、F1カレンダーの中でも自然景観に最も恵まれた開催地のひとつとなっている。全長4.259km、14コーナーのレイアウトは、現代のF1では珍しいバンク付きコーナーで有名だ。フーヘンホルツボフトとして知られる3コーナーと、アリー・ルイエンダイクボフトである14コーナーは、いずれも18パーセント、つまり32度のバンクが付けられており、旧来のレイアウトでは実現できなかった、より接近したレースと多くの追い抜き機会を促している。

この会場の起源は1939年にさかのぼる。当時、戦時建設の後に残された道路を利用して仮設のストリートサーキットが建設され、その後1948年に常設コースとして正式オープンした。1950年から1985年にかけてはF1世界選手権の一戦としてオランダGPを開催し、アルベルト・アスカリ、ジャッキー・スチュワート、ニキ・ラウダ、アラン・プロストといった伝説的ウイナーを生んだが、その後30年以上にわたってカレンダーの座を失っていた。

2021年のF1復帰によって、ザントフォールトはこの競技で最も入手困難なチケットのひとつへと変貌した。その大きな理由はフェルスタッペンの支配的強さと、毎年8月にこの海沿いの街へ押し寄せるオランダ人ファンの圧倒的な規模にある。砂丘そのものが自然のグランドスタンドとして機能し、観客は複数のコーナーを同時に見渡せる珍しい視点を得られる。これはカレンダー上の他の多くのサーキットにはない特徴である。

2026年は、現時点でザントフォールト・サーキットにおけるこのイベントの最後に予定されている開催であり、さらに週末には初めてF1スプリントも加わる。そのため、今季で最も歴史的で、なおかつ最もチケット入手が難しいGPのひとつになりそうだ。現地でその一部になりたいファンは、できる限り早くチケットを確保すべきである。