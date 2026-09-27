バクーでのレースで、アルゼンチン人ドライバーはセーフティカー明けのリスタート直後に多重クラッシュを引き起こし、よりによってチームメートのピエール・ガスリー、そして世界王者ランド・ノリス（マクラーレン）がその犠牲となった。

1コーナーへのブレーキングで、コラピントは大きく見誤った。冷えてロックしたタイヤの影響もあり、あまりに高いスピードのまままずガスリーに衝突。そのガスリーが、さらに最も外側を走っていたノリスを巻き込んだ。3人のドライバーは全員、マシンの損傷が大きすぎたためグランプリを続行できなかった。

「ただ撃ち落とされたようなものだ」と、ノリスはレース後にアルゼンチン人ドライバーに向けて不満をあらわにした。「FIA（国際自動車連盟、編集部注）はもっと厳しくあるべきだと思う。あれは一部の人間による、ただただ無謀な行為だ。莫大なお金がかかる。僕のパーツは全部、今やゴミ箱行きだ」

現世界王者の考えでは、コラピントはこの無謀な動きによって、ひとまずレースから遠ざけられるべきだという。「ああいう連中は出場停止にすべきだ。あれはレースではないし、F1にいるに値するものでもない」とノリスは怒りをぶつけた。

F1ではドライバーに対し、単純に「先を予測し、グリップが低く、タイヤ温度も低いことを理解している」ことが求められるという。自身としては「世界最高のドライバーたちと戦いたい。ああいうことが起こるのは、ここにいるべきではないからだ」とも語った。彼の要求は、コラピントに対する「少なくとも1レース」の出場停止だった。

Getty Images

フランコ・コラピントのクラッシュ後、ほかに誰が批判の声を上げたのか？

一方でこのアルピーヌのドライバーは、不運な一件の後にチーム内からも批判を受けることになった。「実際のところ、彼はレースの状況とセーフティカー先導後の再開を踏まえれば、ブレーキがあまりにも遅すぎた。彼の経験を持つドライバーとしては非常にお粗末な行為だった」と、チーム代表のフラビオ・ブリアトーレは明確な評価を下した。

コラピントはクラッシュについて全面的に責任を認めたという。「そうあるべきことでもある」が、それでも起きてしまったことは取り消せない。アルピーヌにとって特に痛手だったのは、2台ともポイント圏内を走っていたことだ。「選手権争いの中で貴重なポイントを失ったのは分かっている」とブリアトーレは話し、さらにガスリーとマクラーレン、そしてノリスに謝罪した。

同時にアルピーヌのチーム代表は、この件がチーム内でなお処分につながる可能性も示唆した。ただし、具体的な決定については明言しなかった。「時間をかけて考えたい。そこから学び、今後こうした状況を避けるために、どのような措置を講じるべきかを見極めたい」

FIAはすでにレースからほどなくしてコラピントに処分を科していた。アルゼンチン人ドライバーは出場停止こそ免れたものの、今季はその対象となるだけのペナルティポイントがたまっていなかったためだ。ただ、次戦マレーシアではグリッド降格5のペナルティを受けることになる。