エヴァートンvsクリスタル・パレスはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節で、エヴァートンとクリスタル・パレスが対戦する。
クリスタル・パレスには日本代表MF鎌田大地に加え、今夏に加入した日本代表DF冨安健洋も所属。新シーズンの開幕戦で日本人選手2人が出場するかにも注目が集まる。
本記事では、エヴァートンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
エヴァートンvsクリスタル・パレスはいつ？何時から？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、エヴァートンvsクリスタル・パレスは、2026年8月22日(土)にエヴァートンの本拠地エヴァートン・スタジアム(Hill Dickinson Stadium)で開催される。
キックオフは現地時間22日(土)15:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に観戦しやすい時間帯で行われる。
クリスタル・パレスには日本代表MF鎌田大地に加え、今夏に加入した日本代表DF冨安健洋も所属。開幕戦から日本人選手2人が出場する可能性があり、新シーズン初戦でどのようなパフォーマンスを見せるか注目が集まる。
項目
内容
対戦カード
エヴァートン vs クリスタル・パレス
大会
プレミアリーグ第1節
日程
2026年8月22日(土)
日本時間
23:00キックオフ
現地時間
15:00キックオフ
会場
エヴァートン・スタジアム(Hill Dickinson Stadium)
日本人所属選手
鎌田大地、冨安健洋
エヴァートン対クリスタル・パレスの放送・配信は？
2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、エヴァートンvsクリスタル・パレスは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。
試合は日本時間2026年8月22日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。
なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスでは中継されない。また、地上波・BS・CSでのテレビ放送も予定されていないため、日本で本試合を視聴する場合はU-NEXTサッカーパックが選択肢となる。
放送・配信サービス
中継予定
○ 独占ライブ配信
DAZN
×
ABEMA
×
SPOTV NOW
×
地上波
×
BS・CS
×
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。