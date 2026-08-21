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Aoi Fujimiya

エヴァートンvsクリスタル・パレスはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定

プレミアリーグ
エヴァートン
クリスタル・パレス
エヴァートン 対 クリスタル・パレス

【鎌田大地・冨安健洋】エヴァートンvsクリスタル・パレスの試合日程は？・中継予定・U-NEXT視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節で、エヴァートンとクリスタル・パレスが対戦する。

クリスタル・パレスには日本代表MF鎌田大地に加え、今夏に加入した日本代表DF冨安健洋も所属。新シーズンの開幕戦で日本人選手2人が出場するかにも注目が集まる。

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本記事では、エヴァートンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

エヴァートンvsクリスタル・パレスはいつ？何時から？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、エヴァートンvsクリスタル・パレスは、2026年8月22日(土)にエヴァートンの本拠地エヴァートン・スタジアム(Hill Dickinson Stadium)で開催される。

キックオフは現地時間22日(土)15:00、日本時間では同日23:00を予定。日本からも土曜日の夜に観戦しやすい時間帯で行われる。

クリスタル・パレスには日本代表MF鎌田大地に加え、今夏に加入した日本代表DF冨安健洋も所属。開幕戦から日本人選手2人が出場する可能性があり、新シーズン初戦でどのようなパフォーマンスを見せるか注目が集まる。

項目

内容

対戦カード

エヴァートン vs クリスタル・パレス

大会

プレミアリーグ第1節

日程

2026年8月22日(土)

日本時間

23:00キックオフ

現地時間

15:00キックオフ

会場

エヴァートン・スタジアム(Hill Dickinson Stadium)

日本人所属選手

鎌田大地、冨安健洋

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エヴァートン対クリスタル・パレスの放送・配信は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節、エヴァートンvsクリスタル・パレスは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」で独占ライブ配信される。

試合は日本時間2026年8月22日(土)23:00にキックオフ予定。U-NEXTサッカーパックではライブ中継に加え、試合終了後の見逃し配信やハイライトも視聴できる。

なお、DAZN、ABEMA、SPOTV NOWなど、その他の主要動画配信サービスでは中継されない。また、地上波・BS・CSでのテレビ放送も予定されていないため、日本で本試合を視聴する場合はU-NEXTサッカーパックが選択肢となる。

放送・配信サービス

中継予定

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○ 独占ライブ配信

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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