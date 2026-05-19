Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Igor Matanović mcgin(C)Getty images
EL準決勝はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Aoi Fujimiya

ヨーロッパリーグ決勝2026はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定まとめ

ヨーロッパリーグ
SCフライブルク
アストン・ヴィラ
SCフライブルク 対 アストン・ヴィラ

UEFAヨーロッパリーグ決勝2026はいつ開催？フライブルクvsアストン・ヴィラの試合日程・放送予定を紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
20250909-wowow-25-26CL

WOWOWオンデマンド

CL・EL全試合をWOWOWで独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。

オンデマンドなら今すぐ視聴可能！

WOWOWオンデマンドで全試合配信

UEFAヨーロッパリーグ2025-26は、いよいよ優勝クラブを決める決勝戦を迎える。欧州各国の強豪クラブが激闘を繰り広げてきた今大会も、残すはファイナルのみとなり、大きな注目を集めている。

【EL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴

本記事では、ヨーロッパリーグ決勝の試合日程、対戦カード、放送予定について紹介する。

ヨーロッパリーグ決勝はいつ？試合日程・対戦カードを紹介

UEFAヨーロッパリーグ2025-26は、日本時間2026年5月21日(木)に決勝戦が開催される。舞台となるのは、トルコ・イスタンブールのベシクタシュ・パーク。キックオフは日本時間午前4:00予定となっている。

今季の決勝カードは、SCフライブルクvsアストン・ヴィラに決定。両クラブともクラブ史上初となるUEFAヨーロッパリーグ決勝進出を果たしており、新王者誕生に大きな注目が集まっている。

フライブルクは準決勝でブラガを撃破し、悲願のファイナル進出を達成。日本代表の鈴木唯人が所属しているものの、現在は右鎖骨骨折の影響で離脱中と報じられている。

一方のアストン・ヴィラは、準決勝でノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ勢対決を制して決勝へ進出。指揮を執るウナイ・エメリ監督は、過去にヨーロッパリーグを4度制覇している“ELスペシャリスト”としても知られている。

項目内容
大会UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝
試合日程2026年5月21日(木)
キックオフ時間日本時間4:00開始
対戦カードSCフライブルク vs アストン・ヴィラ
開催地ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール)

【EL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴

ヨーロッパリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を行う予定となっている。テレビ放送に加え、スマホ・PC・タブレットから視聴できる「WOWOWオンデマンド」でもライブ配信されるため、場所を問わず決勝戦を楽しむことが可能だ。

決勝は日本時間2026年5月21日(木)午前4:00キックオフ予定。対戦カードは、クラブ史上初のEL制覇を目指すSCフライブルクとアストン・ヴィラの一戦となる。

WOWOWオンデマンドではライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応。月額2,530円(税込)でUEFAヨーロッパリーグ決勝を含む決勝トーナメントの試合を視聴できる。

また、テレビではWOWOWライブおよびWOWOWプライムで生中継予定。欧州カップ戦の頂点を争う注目カードを大画面でも楽しめる。

項目内容
大会UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝
試合日程2026年5月21日(木)
番組開始時間3:45〜
キックオフ時間4:00〜
対戦カードSCフライブルク vs アストン・ヴィラ
テレビ放送WOWOWライブ／WOWOWプライム
ネット配信WOWOWオンデマンド
月額料金2,530円(税込)

【EL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

【EL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

【EL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴