ヨーロッパリーグ決勝2026はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定まとめ

UEFAヨーロッパリーグ2025-26は、いよいよ優勝クラブを決める決勝戦を迎える。欧州各国の強豪クラブが激闘を繰り広げてきた今大会も、残すはファイナルのみとなり、大きな注目を集めている。

本記事では、ヨーロッパリーグ決勝の試合日程、対戦カード、放送予定について紹介する。

ヨーロッパリーグ決勝はいつ？試合日程・対戦カードを紹介

UEFAヨーロッパリーグ2025-26は、日本時間2026年5月21日(木)に決勝戦が開催される。舞台となるのは、トルコ・イスタンブールのベシクタシュ・パーク。キックオフは日本時間午前4:00予定となっている。

今季の決勝カードは、SCフライブルクvsアストン・ヴィラに決定。両クラブともクラブ史上初となるUEFAヨーロッパリーグ決勝進出を果たしており、新王者誕生に大きな注目が集まっている。

フライブルクは準決勝でブラガを撃破し、悲願のファイナル進出を達成。日本代表の鈴木唯人が所属しているものの、現在は右鎖骨骨折の影響で離脱中と報じられている。

一方のアストン・ヴィラは、準決勝でノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ勢対決を制して決勝へ進出。指揮を執るウナイ・エメリ監督は、過去にヨーロッパリーグを4度制覇している“ELスペシャリスト”としても知られている。

項目 内容 大会 UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝 試合日程 2026年5月21日(木) キックオフ時間 日本時間4:00開始 対戦カード SCフライブルク vs アストン・ヴィラ 開催地 ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール)

ヨーロッパリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を行う予定となっている。テレビ放送に加え、スマホ・PC・タブレットから視聴できる「WOWOWオンデマンド」でもライブ配信されるため、場所を問わず決勝戦を楽しむことが可能だ。

決勝は日本時間2026年5月21日(木)午前4:00キックオフ予定。対戦カードは、クラブ史上初のEL制覇を目指すSCフライブルクとアストン・ヴィラの一戦となる。

WOWOWオンデマンドではライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応。月額2,530円(税込)でUEFAヨーロッパリーグ決勝を含む決勝トーナメントの試合を視聴できる。

また、テレビではWOWOWライブおよびWOWOWプライムで生中継予定。欧州カップ戦の頂点を争う注目カードを大画面でも楽しめる。

項目 内容 大会 UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝 試合日程 2026年5月21日(木) 番組開始時間 3:45〜 キックオフ時間 4:00〜 対戦カード SCフライブルク vs アストン・ヴィラ テレビ放送 WOWOWライブ／WOWOWプライム ネット配信 WOWOWオンデマンド 月額料金 2,530円(税込)

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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