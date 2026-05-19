ヨーロッパリーグ決勝2026はいつ？試合日程・対戦カード・放送予定まとめ

UEFAヨーロッパリーグ2025-26は、いよいよ優勝クラブを決める決勝戦を迎える。欧州各国の強豪クラブが激闘を繰り広げてきた今大会も、残すはファイナルのみとなり、大きな注目を集めている。
本記事では、ヨーロッパリーグ決勝の試合日程、対戦カード、放送予定について紹介する。
ヨーロッパリーグ決勝はいつ？試合日程・対戦カードを紹介
UEFAヨーロッパリーグ2025-26は、日本時間2026年5月21日(木)に決勝戦が開催される。舞台となるのは、トルコ・イスタンブールのベシクタシュ・パーク。キックオフは日本時間午前4:00予定となっている。
今季の決勝カードは、SCフライブルクvsアストン・ヴィラに決定。両クラブともクラブ史上初となるUEFAヨーロッパリーグ決勝進出を果たしており、新王者誕生に大きな注目が集まっている。
フライブルクは準決勝でブラガを撃破し、悲願のファイナル進出を達成。日本代表の鈴木唯人が所属しているものの、現在は右鎖骨骨折の影響で離脱中と報じられている。
一方のアストン・ヴィラは、準決勝でノッティンガム・フォレストとのプレミアリーグ勢対決を制して決勝へ進出。指揮を執るウナイ・エメリ監督は、過去にヨーロッパリーグを4度制覇している“ELスペシャリスト”としても知られている。
|項目
|内容
|大会
|UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝
|試合日程
|2026年5月21日(木)
|キックオフ時間
|日本時間4:00開始
|対戦カード
|SCフライブルク vs アストン・ヴィラ
|開催地
|ベシクタシュ・パーク(トルコ・イスタンブール)
ヨーロッパリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
UEFAヨーロッパリーグ2025-26決勝は、日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を行う予定となっている。テレビ放送に加え、スマホ・PC・タブレットから視聴できる「WOWOWオンデマンド」でもライブ配信されるため、場所を問わず決勝戦を楽しむことが可能だ。
決勝は日本時間2026年5月21日(木)午前4:00キックオフ予定。対戦カードは、クラブ史上初のEL制覇を目指すSCフライブルクとアストン・ヴィラの一戦となる。
WOWOWオンデマンドではライブ配信だけでなく見逃し配信にも対応。月額2,530円(税込)でUEFAヨーロッパリーグ決勝を含む決勝トーナメントの試合を視聴できる。
また、テレビではWOWOWライブおよびWOWOWプライムで生中継予定。欧州カップ戦の頂点を争う注目カードを大画面でも楽しめる。
|項目
|内容
|大会
|UEFAヨーロッパリーグ2025-26 決勝
|試合日程
|2026年5月21日(木)
|番組開始時間
|3:45〜
|キックオフ時間
|4:00〜
|対戦カード
|SCフライブルク vs アストン・ヴィラ
|テレビ放送
|WOWOWライブ／WOWOWプライム
|ネット配信
|WOWOWオンデマンド
|月額料金
|2,530円(税込)
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
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