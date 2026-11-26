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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027はリーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(金)に18試合が開催される。

本記事では、11月27日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月27日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送／配信 11/27(金) 2:45 オリンピアコス vs ミラン 【放送】

WOWOWライブ 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 2:45 ヴィクトリア・プルゼニ vs ベンフィカ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 2:45 ユニオンSG vs レフ・ポズナン 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 2:45 ザルツブルク vs アララト＝アルメニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 2:45 セルタ vs ボーンマス 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 2:45 マルセイユ vs レフスキ・ソフィア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/27(金) 2:45 ベシクタシュ vs ハポエル・ベエルシェバ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/27(金) 2:45 ディナモ・ザグレブ vs レヴァークーゼン 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/27(金) 5:00 クリスタル・パレス vs レアル・ソシエダ 【放送】

WOWOWプライム 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 5:00 ユヴェントス vs オモニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 5:00 リヨン vs リレストロム 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 5:00 スパルタ・プラハ vs AZ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 5:00 サンダーランド vs ヤギエロニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 5:00 ホッフェンハイム vs シュトゥルム・グラーツ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/27(金) 5:00 フェレンツヴァーロシュ vs ツェリェ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/27(金) 5:00 トレエンセ vs セルティック 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/27(金) 5:00 NECナイメヘン vs レンヌ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/27(金) 5:00 OFIクレタ vs アンデルレヒト 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

ヨーロッパリーグ2026-27はLeminoプレミアムで全試合配信！

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』で配信される。『Leminoプレミアム』は一部ディレイ配信を含むが、ヨーロッパリーグを決勝までの全試合を配信する。

【全試合配信】Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

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Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ全試合をライブ配信するほか、ヨーロッパリーグ全試合、カンファレンスリーグの注目試合をそれぞれ配信する。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。