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el-20261105-6(C)Getty Images
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Yuta Tokuma

【11月5日・6日】ヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ
レアル・ソシエダ 対 リヨン
スタッド・レンヌ 対 オリンピアコス
スタッド・レンヌ
オリンピアコス
リールストロム 対 ヴィクトリア・プルゼニ
リールストロム
ヴィクトリア・プルゼニ
ACミラン 対 フェレンツヴァーロシュ
ACミラン
フェレンツヴァーロシュ
クリスタル・パレス 対 ホッフェンハイム
クリスタル・パレス
ホッフェンハイム
スパルタ・プラハ 対 ボーンマス
スパルタ・プラハ
ボーンマス
NECナイメヘン 対 オモニア・ニコシア
NECナイメヘン
オモニア・ニコシア
アンデルレヒト 対 RBザルツブルク
アンデルレヒト
RBザルツブルク
レアル・ソシエダ
リヨン
セルタ 対 ユニオン・サン＝ジロワーズ
セルタ
ユニオン・サン＝ジロワーズ
サンダーランド 対 ディナモ・ザグレブ
サンダーランド
ディナモ・ザグレブ
セルティック 対 ベシクタシュ
セルティック
ベシクタシュ
AZアルクマール 対 ユヴェントス
AZアルクマール
ユヴェントス
レヴァークーゼン 対 マルセイユ
レヴァークーゼン
マルセイユ
ベンフィカ 対 レフ・ポズナン
ベンフィカ
レフ・ポズナン
鎌田大地
冨安健洋
久保建英
中村敬斗
毎熊晟矢
市原吏音

【欧州EL 放送予定】11月5日・6日開催のヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第4節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027はリーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(木)に1試合、6日(金)に17試合が開催される。

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本記事では、11月5日・6日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月5日・6日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時

対戦カード

放送／配信

11/5(木) 0:30

レンヌ vs オリンピアコス

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

レアル・ソシエダ vs リヨン

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

クリスタル・パレス vs ホッフェンハイム

【放送】
WOWOWプライム

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

ミラン vs フェレンツヴァーロシュ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

アンデルレヒト vs ザルツブルク

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

スパルタ・プラハ vs ボーンマス

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

レフスキ・ソフィア vs ヤギエロニア

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 2:45

NECナイメヘン vs オモニア

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

11/6(金) 2:45

リレストロム vs ヴィクトリア・プルゼニ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

11/6(金) 5:00

AZ vs ユヴェントス

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 5:00

セルタ vs ユニオンSG

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 5:00

サンダーランド vs ディナモ・ザグレブ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 5:00

レヴァークーゼン vs マルセイユ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 5:00

ベンフィカ vs レフ・ポズナン

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 5:00

セルティック vs ベシクタシュ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

11/6(金) 5:00

シュトゥルム・グラーツ vs ツェリェ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

11/6(金) 5:00

ハポエル・ベエルシェバ vs OFIクレタ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

11/6(金) 5:00

トレエンセ vs アララト＝アルメニア

【放送】
なし

【配信】
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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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