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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027はリーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(木)に1試合、6日(金)に17試合が開催される。

本記事では、11月5日・6日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月5日・6日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送／配信 11/5(木) 0:30 レンヌ vs オリンピアコス 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 レアル・ソシエダ vs リヨン 【放送】

WOWOWライブ 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 クリスタル・パレス vs ホッフェンハイム 【放送】

WOWOWプライム 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 ミラン vs フェレンツヴァーロシュ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 アンデルレヒト vs ザルツブルク 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 スパルタ・プラハ vs ボーンマス 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 レフスキ・ソフィア vs ヤギエロニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 2:45 NECナイメヘン vs オモニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/6(金) 2:45 リレストロム vs ヴィクトリア・プルゼニ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/6(金) 5:00 AZ vs ユヴェントス 【放送】

WOWOWライブ 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 5:00 セルタ vs ユニオンSG 【放送】

なし 【配信】

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WOWOWオンデマンド 11/6(金) 5:00 サンダーランド vs ディナモ・ザグレブ 【放送】

なし 【配信】

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WOWOWオンデマンド 11/6(金) 5:00 レヴァークーゼン vs マルセイユ 【放送】

なし 【配信】

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WOWOWオンデマンド 11/6(金) 5:00 ベンフィカ vs レフ・ポズナン 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 11/6(金) 5:00 セルティック vs ベシクタシュ 【放送】

なし 【配信】

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WOWOWオンデマンド 11/6(金) 5:00 シュトゥルム・グラーツ vs ツェリェ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/6(金) 5:00 ハポエル・ベエルシェバ vs OFIクレタ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 11/6(金) 5:00 トレエンセ vs アララト＝アルメニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

ヨーロッパリーグ2026-27はLeminoプレミアムで全試合配信！

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』で配信される。『Leminoプレミアム』は一部ディレイ配信を含むが、ヨーロッパリーグを決勝までの全試合を配信する。

【全試合配信】Leminoプレミアムなら初月無料トライアルあり！

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Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ全試合をライブ配信するほか、ヨーロッパリーグ全試合、カンファレンスリーグの注目試合をそれぞれ配信する。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。