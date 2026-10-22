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el-20261023(C)Getty Images
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Yuta Tokuma

【10月23日】ヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第3節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ
ホッフェンハイム 対 リヨン
リヨン
クリスタル・パレス
ユニオン・サン＝ジロワーズ
レアル・ソシエダ
AZアルクマール
ハポエル・ベエルシェバ
RBザルツブルク
ACミラン
ベンフィカ
セルティック
マルセイユ
オリンピアコス
ボーンマス
シュトゥルム・グラーツ
ホッフェンハイム
ベシクタシュ
セルタ
ユヴェントス
中村敬斗
鎌田大地
久保建英
毎熊晟矢
市原吏音
レフ・ポズナン 対 サンダーランド
レフ・ポズナン
サンダーランド
OFIクレタ 対 レヴァークーゼン
OFIクレタ
レヴァークーゼン
フェレンツヴァーロシュ 対 トレエンセ
フェレンツヴァーロシュ
トレエンセ
シュトゥルム・グラーツ 対 マルセイユ
ディナモ・ザグレブ 対 NECナイメヘン
ディナモ・ザグレブ
NECナイメヘン
ユニオン・サン＝ジロワーズ 対 ハポエル・ベエルシェバ
アララト＝アルメニア 対 AZアルクマール
アララト＝アルメニア
ユヴェントス 対 スタッド・レンヌ
スタッド・レンヌ
ヴィクトリア・プルゼニ 対 レフスキ・ソフィア
ヴィクトリア・プルゼニ
レフスキ・ソフィア
オリンピアコス 対 スパルタ・プラハ
スパルタ・プラハ
ボーンマス 対 ACミラン
NKツェリェ 対 RBザルツブルク
NKツェリェ
ベシクタシュ 対 クリスタル・パレス
リールストロム 対 レアル・ソシエダ
リールストロム
セルティック 対 セルタ
オモニア・ニコシア 対 ベンフィカ
オモニア・ニコシア
ヤギエロニア・ビャウィストク 対 アンデルレヒト
ヤギエロニア・ビャウィストク
アンデルレヒト

【欧州EL 放送予定】10月23日開催のヨーロッパリーグ2026-27リーグフェーズ第3節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027は、日本時間10月23日(金)にリーグフェーズ第3節の18試合が開催される。

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本記事では、10月23日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【10月23日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時

対戦カード

放送／配信

10/23(金) 1:45

ユヴェントス vs レンヌ

【放送】
WOWOWライブ

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 1:45

ユニオンSG vs ハポエル・ベールシェヴァ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 1:45

OFIクレタ vs レヴァークーゼン

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 1:45

アララト＝アルメニア vs AZ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 1:45

レフ・ポズナン vs サンダーランド

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

10/23(金) 1:45

フェレンツヴァーロシュ vs トレエンセ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

10/23(金) 1:45

ディナモ・ザグレブ vs NECナイメヘン

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

10/23(金) 1:45

シュトゥルム・グラーツ vs マルセイユ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

10/23(金) 4:00

ベシクタシュ vs クリスタル・パレス

【放送】
WOWOWプライム

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

セルティック vs セルタ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

ボーンマス vs ミラン

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

ツェリエ vs ザルツブルク

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

ヤギエロニア vs アンデルレヒト

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

リレストロム vs レアル・ソシエダ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

ホッフェンハイム vs リヨン

【放送】
WOWOWシネマ

【配信】
Leminoプレミアム
WOWOWオンデマンド

10/23(金) 4:00

オリンピアコス vs スパルタ・プラハ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

10/23(金) 4:00

オモニア vs ベンフィカ

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

10/23(金) 4:00

ヴィクトリア・プルゼニ vs レフスキ・ソフィア

【放送】
なし

【配信】
Leminoプレミアム(ディレイ配信）
WOWOWオンデマンド(ディレイ配信）

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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