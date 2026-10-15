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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2026-2027は、日本時間10月16日(金)にリーグフェーズ第2節の18試合が開催される。

本記事では、10月16日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【10月16日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送／配信 10/16(金) 1:45 リヨン vs クリスタル・パレス 【放送】

WOWOWプライム 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 1:45 ユニオンSG vs レアル・ソシエダ 【放送】

WOWOWライブ 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 1:45 スパルタ・プラハ vs リレストロム 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 1:45 AZ vs ハポエル・ベエルシェバ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 1:45 ザルツブルク vs ミラン 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 1:45 レフ・ポズナン vs レヴァークーゼン 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 1:45 ツェリェ vs オモニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 1:45 トレエンセ vs サンダーランド 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 4:00 セルタ vs ユヴェントス 【放送】

WOWOWライブ 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 4:00 ボーンマス vs シュトゥルム・グラーツ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 4:00 フェレンツヴァーロシュ vs ヴィクトリア・プルゼニ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 4:00 ディナモ・ザグレブ vs アンデルレヒト 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 4:00 ヤギエロニア vs アララト＝アルメニア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 4:00 NECナイメヘン vs レフスキ・ソフィア 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 4:00 マルセイユ vs オリンピアコス 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 4:00 ベンフィカ vs セルティック 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド 10/16(金) 4:00 レンヌ vs OFIクレタ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム(ディレイ配信）

WOWOWオンデマンド(ディレイ配信） 10/16(金) 4:00 ホッフェンハイム vs ベシクタシュ 【放送】

なし 【配信】

Leminoプレミアム

WOWOWオンデマンド

ヨーロッパリーグ2026-27はLeminoプレミアムで全試合配信！

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』で配信される。『Leminoプレミアム』は一部ディレイ配信を含むが、ヨーロッパリーグを決勝までの全試合を配信する。

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Leminoプレミアムでは、チャンピオンズリーグ全試合をライブ配信するほか、ヨーロッパリーグ全試合、カンファレンスリーグの注目試合をそれぞれ配信する。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題となる。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

Leminoプレミアム無料トライアル登録手順

【手順01】Leminoチャンピオンズリーグ特設ページへアクセス

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。