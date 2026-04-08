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el-20260410(C)Getty Images
ELリーグフェーズはWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【4月9日・10日】UEFAヨーロッパリーグ準々決勝1stレグのテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

ヨーロッパリーグ
SCフライブルク 対 セルタ
アストン・ヴィラ
ベティス
ポルト
ノッティンガム・フォレスト
SCフライブルク
鈴木唯人
ブラガ 対 ベティス
ブラガ
セルタ
ポルト 対 ノッティンガム・フォレスト
ボローニャ 対 アストン・ヴィラ
ボローニャ

【欧州EL 放送予定】4月9日・10日開催のヨーロッパリーグ2025-26準々決勝1stレグレグの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間4月9日(木)に準々決勝1stレグの1試合、10日(金)に3試合が開催される。

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本記事では、4月9日・10日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【4月9日・10日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
4/9(木)
1:45		ブラガ vs ベティス【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
4/10(金)
4:00		フライブルク vs セルタ【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
4/10(金)
4:00		ボローニャ vs アストンヴィラ【放送】
WOWOWシネマ
【配信】
WOWOWオンデマンド
4/10(金)
4:00		ポルト vs ノッティンガム・フォレスト【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド

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2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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