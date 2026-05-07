UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)2025-2026は、日本時間5月8日(金)に準決勝2ndレグの2試合が開催される。
本記事では、5月8日のECLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【5月8日】ヨーロッパカンファレンスリーグの試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|5/8(金)
4:00
|クリスタル・パレス vs シャフタール・ドネツク
|【放送】
WOWOWシネマ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|5/8(金)
4:00
|ストラスブール vs ラージョ・バジェカーノ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
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|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
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