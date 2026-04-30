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ECL準決勝はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【5月1日】UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグのテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
シャフタール・ドネツク 対 クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク
クリスタル・パレス
ラージョ・バジェカーノ 対 ストラスブール
ラージョ・バジェカーノ
ストラスブール
鎌田大地

【欧州ECL 放送予定】5月1日開催のヨーロッパカンファレンスリーグ2025-26準決勝1stレグレグの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
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UEFAチャンピオンズリーグ2025-26WOWOWオンデマンドで全試合配信

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)2025-2026は、日本時間5月1日(金)に準決勝1stレグの2試合が開催される。

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本記事では、5月1日のECLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【5月1日】ヨーロッパカンファレンスリーグの試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
5/1(金)
4:00		シャフタール・ドネツク vs クリスタル・パレス【放送】
WOWOWシネマ
【配信】
WOWOWオンデマンド
5/1(金)
4:00		ラージョ・バジェカーノ vs ストラスブール【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド

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2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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