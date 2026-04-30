UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)2025-2026は、日本時間5月1日(金)に準決勝1stレグの2試合が開催される。

本記事では、5月1日のECLデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【5月1日】ヨーロッパカンファレンスリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 5/1(金)

4:00 シャフタール・ドネツク vs クリスタル・パレス 【放送】

WOWOWシネマ

【配信】

WOWOWオンデマンド 5/1(金)

4:00 ラージョ・バジェカーノ vs ストラスブール 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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