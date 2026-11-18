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イヴァン・トニーは水曜日、裁判所から望まない知らせを受けた。暴行の疑いがかけられている同選手は、欧州選手権開幕の3日後に当たる2028年6月12日の審理開始日を変更したいと考えていたが、判事は申請を明確に退けた。

30歳のトニーは、2025年12月6日にロンドンのWardour Streetにあるナイトクラブでの口論の際、セイバー・ダ・シルバに頭突きをし、殴った疑いがかけられている。

トニーは先月、暴行を加えたことを否認。これを受け、裁判所は6月12日から最長4日間の審理日程を決めた。

その時点でトニーがイングランド代表に選ばれているかは、もちろん分からない。ただ、アル・アハリのストライカーの周囲はその可能性を真剣に考えている。だが、審理日程の変更を求める申請は実を結ばなかった。

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水曜日、トニー本人が出廷しなかったサザーク刑事法院で、弁護士のモザメル・ホサインは判事にこう訴えた。「被告人がこのサッカー大会のメンバーに選ばれた場合にプレーできるよう、審理の延期をお願い申し上げます」

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「私はサッカーには非常に疎いのですが、彼は前回の2024年欧州選手権とワールドカップのイングランド代表メンバーに選ばれたと聞いています」

トニー・バウムガルトナー判事は、この申請を「憶測に基づくもの」として退けた。「すでに決まっている日程を変更することが、司法手続きにとって適切だとは思いません」

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一方、バウムガルトナー判事は、トニーが代表に選ばれた場合には再び申請できると伝えた。ただ、欧州選手権の代表メンバー発表は大会の1カ月弱前とみられ、その後に審理日程を変更するのは現時点ではかなり難しそうだ。不幸中の幸いは、欧州選手権がイングランドなどで開催されることだ。

トニーは昨夏、やや意外にもイングランド代表メンバーに入り、本大会で2試合に出場した。ワールドカップ後は、トーマス・トゥヘル代表監督から招集されていない。これまでの代表出場は10試合だ。