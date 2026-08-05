ESPN：アヤックス、レンタル加入選手の契約に買い取りオプションを盛り込む

アヤックスは今季終了後、ジョフレ・トレンツをFCバルセロナから完全移籍で買い取るオプションを持っているという。ESPNが報じた。これに先立ち、水曜日にはMundo Deportivoが、アムステルダムのクラブが19歳の左サイドバックを来季レンタルで獲得すると伝えていた。

原則として、来季の第一左サイドバックはカイオ・エンヒキで、その後ろにオーウェン・ワインダルが控える形となる。ただし、後者はまだ退団する可能性があり、その場合はトレンツがエンヒキのバックアップになる可能性がある。

ワインダルが残留すれば、トレンツは主にヨング・アヤックスでのプレーに焦点を当てることになりそうだ。なお、トレンツのアヤックス行きはまだ正式発表されていないが、時間の問題にすぎないようだ。

3日前の時点で、アヤックスとバルセロナが合意に近づいていることはすでに明らかになっていた。アムステルダムのクラブは以前からトレンツを注視しており、Mundo Deportivoは6月22日に初めてその関心を報じていた。バルセロナは当初からレンタル移籍に前向きだった。クラブはこの世代別代表選手に大きな将来性を見ており、他クラブで経験を積ませたいと考えているためだ。

トレンツはバルセロナ内部で高く評価されており、プレシーズンでもハンジ・フリックからあらためて大きな信頼を得ていた。実際、同選手は先週のバーミンガムとの親善試合でも左サイドバックとして先発している。ただ、カタルーニャでは競争が激しく、来季はトップチームで継続的な出場機会を得る展望が乏しいようだ。

フリックはすでに、アレハンドロ・バルデとジェラール・マルティンという左サイドの複数の選択肢を抱えている一方、バルセロナはジョアン・カンセロの獲得にも動いている。同時に、トレンツにとってバルサ・アトレティックはもはや成長のための望ましい舞台ではなくなっている。そのため、アヤックスでの1シーズンは適切な次のステップだとバルセロナは見ている。

19歳のスペイン人は昨季、バルセロナで公式戦デビューを果たし、最終的にトップチームで4試合に出場した。フリックはトレンツを非常に信頼しており、今後もその成長を注意深く見守りたいと考えている。バルセロナが同選手を完全に手放したくない理由も、そこにある。

トレンツはバルセロナの下部組織でほぼ一貫して育成を受けてきた。2017年にレウス・デポルティウから加入し、昨年には契約を2028年半ばまで延長している。当時カタルーニャのクラブは、同選手を守備面でも攻撃面でも貢献できるフィジカルの強い左サイドバックと評していた。