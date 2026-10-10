アヤックスの逸材アブデラ・ウアザンはNEC戦で途中出場から再び強い印象を残したが、試合後はその非常に激しいファウルについても多く語られた。17歳のMFはこのタックルで警告を受けたが、ESPNの解説陣によれば一発退場に値していた。

後半途中、1-1の場面でウアザンはブライアン・リンセンに激しく飛び込み、相手の足に接触した。主審セルダル・ギョズビュユクはイエローカードにとどめ、VARも介入しなかった。結局、ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は11人対11人のまま1-1で終わった。

「私はこれがレッドカードだと思う」とケース・クワクマンは話し、司会のヤン・ヨースト・ファン・ガンヘレンから、なぜウアザンが警告だったのか説明を受ける。「ルールでは、このファウルが、どれだけ奇妙でも、私が作ったわけじゃないが、足より上に入っていればレッドになる」

「それに加えて、強度、つまりどのくらいのスピードで入ったか、そして足を少し引いているかどうかも関係してくる」とファン・ガンヘレンは述べた。ウアザンの足はリンセンに当たった時点でやや引かれており、そのためイエローで済んだという。

「彼のスパイクは壊れていた」とマリオ・ベーンは指摘する。ウアザンのタックルのあと、リンセンには新しいスパイクが必要になった。「つまり、足を折るのはいいが、足首はだめということか」とベーンは続け、この発言はスタジオで大きな笑いを誘った。

「どんなスピードでここでリンセンに突っ込んでいるか見てほしい！」とクワクマンは続ける。「それでルールを持ち出したり、ルールを作ったりはできるが、こんなの普通じゃないだろう？ これは普通のタックルじゃないだろう、みんな？ ウアザンがキャリアで6枚もレッドカードをもらうような選手だとは思わないが……」

「この件は、これからも常に議論になるだろう」とクワクマンは少しあとに続けた。「これをレッドカードではないと考える人もいるはずだ。主審もVARもそうだろう。だが、私はこれでレッドカードを出してもいいと思う。とはいえ、グレーゾーンもサッカーの一部だ」と元DFは締めくくった。



