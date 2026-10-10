ケース・スミットは負傷のため、土曜夜のエールディビジー上位対決フェイエノールト対AZを欠場する。この件についてはESPNのスタジオでも一定の批判が出ており、なかでもケース・クワクマンはこの状況に強い理解不能を示している。

スミットは火曜日、ボスニア・ヘルツェゴビナとのU-21欧州選手権予選を前にしたウォーミングアップ中に負傷を訴え、離脱を余儀なくされた。試合はU-21オランダ代表が最終的に4-0で勝利したものの、その後スミットが少なくとも数週間は離脱すると明らかになった。ESPNのDe Eretribuneで、クワクマンは「理解できない」と断じた。

「最終的には、選手は常に自分自身に責任がある。そこでは自分で正しい判断をしなければならない」と、彼は切り出した。「ただ、今は何もかもがモニタリングされているし、みんなiPadを持って歩いている。そんな中でホームでボスニア戦なんだ……」と、クワクマンはため息をつく。もっとも、彼が主に問題視しているのはU-21オランダ代表のスタッフだ。

「だったら、ケースにこう言えばいいだけだろう。『少しでも違和感があるなら、AZに戻って土曜日にデ・カイプで万全の状態になれるようにしろ』と。相手はボスニアだぞ、みんな……。ステウルとファン・ベルヘンがいれば十分やれただろう？ 実際そうだったしね」

「本当に理解できない」と、いら立ちをあらわにしたクワクマンは続けた。「もちろん選手自身にも責任はある。でも協会にも一定の責任がある。スミットはしばらく離脱していたし、ホームのボスニア戦よりもフェイエノールトとのアウェー戦に出ることのほうがはるかに重要なんだ。今は事態がさらに悪くなってしまった」

AZのレーロイ・エフテルト監督もまた、スミット不在を非常に残念がっているが、すぐに気持ちを切り替えなければならないとしている。「彼は自分が何をすべきか分かっているし、我々も何をすべきか分かっている。この怒りはいったん脇に置く」と述べた。

エフテルトは、これをスミットにとっても学びの機会だと見ている。「そうだね、私はその場にいなかった（U-21オランダ代表に、編集部注）ので、彼が本当にどう感じていたのかを聞くことはできなかった。でもケースの場合は本当にしっかり聞き出さないといけない。でないと、ただ『プレーできる』と言ってしまうからね」