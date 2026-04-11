ESPNの視聴者は衝撃的なインタビューに全く同情せず、「金に目がくらんだ男だ！」と反応した。

ミシェル・ヴラップは金曜日、古巣デ・グロルシュ・フェステでFCトゥエンテ対FCヴォレンダム戦を観戦した。アル・アハリでプレーする彼は、エンスヘデ訪問を楽しみにし、故郷に戻ったような感覚を味わった。カタール滞在中でもクラブとの絆は変わっていない。

スケジュールが合えば必ず駆けつけ、今回もスタンドで声援を送った。旧友との再会は大きな刺激になったという。

「1ヶ月半前に帰省したばかりだが、また戻ってきた」とESPNのカメラに語った。「仲間たちは『本当に俺たちのことが恋しいんだな』と言ってくれた。もちろん恋しいよ。サポーターとしてスタジアムにいるのは素晴らしい」と笑った。クラブが今も特別な存在だと強調した。

ただ、中東の戦争影響でカタールでの生活は以前ほど気楽ではなくなった。彼は現状を率直に語り、多角的な見方を示した。

「正直、状況は良くない。影響は大きいですが、幸い安全を感じています。それが一番大切です」と語る。彼は情勢を見守り、選択肢を慎重に検討している。

家族は当面オランダに残すつもりだ。「妻と子どもにはオランダにいてほしい。自分が安全と感じられるならそれでいい。状況が悪化して居心地が悪くなったら、また考える」と語り、退団の可能性も否定しなかった。

視聴者からは同情の声は一切ない

ESPNがInstagramに投稿した動画の下には、ヴラップの置かれた状況に理解を示す声はほとんどない。視聴者は批判的で、「金を選んだのだから文句を言うな」と主張している。

「金のためなら何でもするくせに、今さら文句か」「同情の余地ゼロ」「後から泣き言言うな、金に目がくらんだのか」「泣き虫め、金目当てで行ったんだろ」など、同情はほとんど見られない。

「去年はロシアに行きたがっていたじゃないか。それも良い状況とは言えないだろう？」と皮肉る声も。さらに「この男は金のためならロシアへさえ行こうとしていた」と同意する声も聞かれる。







