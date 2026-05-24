アヤックス対FCユトレヒト戦（1-1、PK戦4-3）のPK前、ダヴィ・クラッセン、ニック・フィエルヘーファー、ウォウト・ヴェグホルスト、アラード・リンドハウトが議論。アヤックス主将クラッセンはコイントスの対応に怒りを示した。

ESPN解説のマーク・ファン・ライスワイク氏によると、PK戦はユトレヒト側で行うことが事前に決定。理由は安全面だった。クラッセンとウェグホルストは強い不満を露わにした。

クラッセンは主審リンドハウトやヴィエルヘーファー、ウェグホルストと議論し、その場を離れて身振り手振りで激しく抗議した。ヴィエルヘーファーも「おい、何やってるんだ？」と疑問を口にした。

ウェグホルストも「コイントスで決めるのはどちらのサイドか、ボールかだけだ」と声を上げた。このストライカーは事前に決定されていたことを知らなかった。

リンドハウトはクラッセンに事情を説明。クラッセンはヴィエルヘーファーに「これじゃ不公平だ。何なんだよ？」と語った。ユトレヒトの主将も状況把握に苦慮していた。

「俺たちはアマチュアじゃない」とクラッセン。ヴィエルヘーバーが「これからどうするんだ」と尋ねると、クラッセンは「分からない。でもおかしいだろう？」と返した。

その間もウェグホルストはKNVB役員に抗議を続けたが、結局PKは当初の決定通り実施された。結果としてアヤックスはセバスティアン・ハラーとスフィアン・エル・カルワニの失敗によりPK戦を制した。