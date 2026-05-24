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Sydney Jordan

翻訳者：

ESPNの映像が、アヤックス対FCユトレヒト戦で起きた奇妙な混乱を捉えている：「我々はアマチュアじゃないだろう？」

アヤックス 対 ユトレヒト
アヤックス
ユトレヒト
エールディビジ
デイヴィ・クラーセン
ボウト・ベグホルスト

アヤックス対FCユトレヒト戦（1-1、PK戦4-3）のPK前、ダヴィ・クラッセン、ニック・フィエルヘーファー、ウォウト・ヴェグホルスト、アラード・リンドハウトが議論。アヤックス主将クラッセンはコイントスの対応に怒りを示した。 

ESPN解説のマーク・ファン・ライスワイク氏によると、PK戦はユトレヒト側で行うことが事前に決定。理由は安全面だった。クラッセンとウェグホルストは強い不満を露わにした。 

クラッセンは主審リンドハウトやヴィエルヘーファー、ウェグホルストと議論し、その場を離れて身振り手振りで激しく抗議した。ヴィエルヘーファーも「おい、何やってるんだ？」と疑問を口にした。 

ウェグホルストも「コイントスで決めるのはどちらのサイドか、ボールかだけだ」と声を上げた。このストライカーは事前に決定されていたことを知らなかった。 

リンドハウトはクラッセンに事情を説明。クラッセンはヴィエルヘーファーに「これじゃ不公平だ。何なんだよ？」と語った。ユトレヒトの主将も状況把握に苦慮していた。 

「俺たちはアマチュアじゃない」とクラッセン。ヴィエルヘーバーが「これからどうするんだ」と尋ねると、クラッセンは「分からない。でもおかしいだろう？」と返した。

その間もウェグホルストはKNVB役員に抗議を続けたが、結局PKは当初の決定通り実施された。結果としてアヤックスはセバスティアン・ハラーとスフィアン・エル・カルワニの失敗によりPK戦を制した。 

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