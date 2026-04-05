ESPNにアヤックスの選手2人が露骨に嘲笑される：「これ何だよ！？ハハハハ」

アヤックスはFCトゥエンテに敗れ、再び痛手を受けた。当然のことながら、ESPNのスタジオでもこの話題は取り上げられている。ESPNの番組『Dit Was Het Weekend』では、ケネス・ペレスとブラム・ファン・ポーレンが土曜日の試合を詳しく分析している。

ファン・ポーレンは、アヤックスが時折ハイプレスを仕掛けようとしたものの、トゥエンテがそれを見事にかわしてプレーしていたと指摘した。アナリストによれば、特定の局面においてアウェイチームの方が「機転」が利いていたという。彼はその例として、トゥエンテがアヤックスのポジショニングを巧みに利用した先制点を挙げた。

「ロッツのような選手が『ガエイが前へ出ているから、自分はもう少し中央にポジションを取ろう』と考えているのが見て取れる。まさにそれこそが、見たいと思う洞察力だ」とファン・ポーレンは説明する。その結果、アヤックスはカバーリングがうまくいかず、トゥエンテが最大限に活用できるスペースが生まれた。その攻撃の続きでは、アムステルダムのチームにはさらに多くのミスがあったと彼は指摘する。

ファン・ポーレンは失点に至るまでのミスを列挙する。「モキオは彼をマークすべきだったし、ヴェーホルストはもっと深くまで走り込むべきだったかもしれない…ミスが多すぎる」。彼は、アヤックスでは常に「あと一歩」が足りず、些細なディテールが大きな結果を招くと結論付けた。「あのボールが最終的にゴールに吸い込まれる様子は、あまりにも簡単すぎる」。

ペレスはそれに続き、特にアヤックスの中盤に焦点を当てた。「モキオは頼りにならない。先読みするのではなく、ただ起こっていることに反応しているだけだ」とペレスは述べた。彼によると、この若手MFには危険を早期に察知する能力が欠けているという。「もっと経験豊富な選手なら、とっくにそのスペースに入って、何が起こるかを待っているはずだ。」

デンマーク人アナリストは、この若手MFに対する厳しい批判について、次のような注釈を添えている。「確かにショーン・ステールやモキオへの批判は多いが、彼らはまだ18歳だ。毎週出場させるべきではなく、たまに20分程度出場させるべきだ。グラヴェンベルク級のレベルでない限り、焦らず育成すべきだ。」

分析の終盤、話題はアヤックスの右サイドに移り、ペレスは明らかに驚いた様子を見せた。アナリストはヴァン・ポーレンに「アヤックスの右サイドについてどう思う？ それをアヤックスらしいと思うか？」と尋ねる際、笑いをこらえるのがやっとだった。

「アヤックスといえば、ガエイやエドヴァルセンのことを思い浮かべるのか？ハハハハ。一体全体、何なんだよ？」と、皮肉たっぷりのペレスは言った。