ESPNが明かした、PSVペリシッチに提示されたイエローカードの真因

イヴァン・ペリシッチは土曜のPSV対アヤックスを欠場し、その不在が議論を呼んでいる。 ピーター・ボス監督は、前節PECズヴォレ戦で意図的にイエローカードを受けたとされるクロアチア代表との不和を否定。「出場停止のペリシッチは土曜もスタジアムにいる」と強調した。一方、ヒューゴ・ボスト氏は“あのイエローカード”の真因を把握していると主張している。

さらにアヤックス戦はボス監督にとっても節目の試合だ。PSVのベンチに100回目を迎えるが、本人は冷静だ。

「ここまで長く続けられるとは思っていなかった」とボスはESPNに語った。彼は、過去に何度も早期に退任を余儀なくされた自身の監督キャリアを、笑みを浮かべて振り返った。「始めた当初はそんなことは考えないものだ。たいていの場合、監督は解任されるものだからね」

ペリシッチはPECズヴォレ戦で警告を受け、アムステルダムでの試合は出場停止。ボス監督は金曜の会見で「内部で話し合った」と明かした。

「話し合った内容は私と彼の間の話だ」とボッシュ監督は語った。また、欠場に関する噂も否定。ペリシッチはヨハン・クライフ・アレナに通常通りいるだけで、母国クロアチアに帰国したわけではない。

一方、ESPN番組『De Eretribune』では、ヒューゴ・ボスト氏が「ペリシッチは軽微な治療でアヤックス戦を欠場する予定だったため、故意に警告を受けた」と伝えた。