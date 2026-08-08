ライアン・フラミンゴが土曜夜、再びPSVの一員として高くつくミスを犯した。DFはフォルトゥナ・シッタート戦の前半に目立ったミスを犯し、その後、マリオ・ベーンから厳しい批判を受けた。ベーンは、アイントホーフェンの守備陣における彼の信頼性に大きな疑問を抱いている。

PSVはハーフタイムの時点で、フォルトゥナ・シッタートに0-1とリードを許していた。フラミンゴが自陣ゴール方向へヘディングで短く戻したボールを、オレ・ロメニーに突かれ、アウェーチームに先制点を与えた。

フラミンゴのミスが単発のものではないことは、データ会社Optaの数字が示している。2024-25シーズンにPSVでエールディヴィジデビューを果たして以来、個人のミスから直接失点につながった回数は、このDFの4回を上回るフィールドプレーヤーはいない。

ベーンはESPNで、アイントホーフェンの最終ラインの脆さを指摘した。「守備がこのPSVのアキレス腱だということは、すでに指摘していた。あまりにも多くのチャンスを相手に与えている。まだ0-1に過ぎないが、フォルトゥナがもっと少なく間違った選択をしていれば、何倍もの点差になっていてもおかしくなかった」

フェイエノールトやNECなどで指揮を執った経験を持つ元監督は、その後フラミンゴに非常に厳しい言葉を向けた。「ああいう形でボールをヘディングで戻すのは、もちろん非常に低いレベルだ。彼のベストな時期は、FCユトレヒトでも中盤でプレーしていた時だった」

ベーンによれば、フラミンゴはセンターバックでプレーするには単純に信頼性が足りないという。「彼は最終ラインでプレーするには信頼できる存在ではないと思う。それがまさに、このPSVの問題なんだ。しかも今日はまったく何も生み出せていない。PSVは本当にかなり苦しんでいる」

ロナルド・ワーテルースもまた、不安感がPSV守備陣をますます支配しつつあるように見えると指摘する。「これは徐々にメンタルの問題にもなり始めている。そこに立っている選手たちにとってもね。さっき少しマーフィーの法則について話していたところだ」

「選手たちも、PSVは後ろが安定していないとあちこちで目にしている」とワーテルースは続けた。「監督自身も、あのポジションにはまだ補強が必要だと実質的に言っている。だからあの選手たちは、毎回崖っぷちのような状況でプレーしているんだ。そうなればミスも出る」