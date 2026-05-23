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Yuta Tokuma

【5月24日】エスパニョール対レアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定｜久保建英所属！ラ・リーガ第38節

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エスパニョール 対 レアル・ソシエダ
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【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第38節、エスパニョール対レアル・ソシエダのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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ラ・リーガ 2025-26 第35節
バルセロナvsレアル・マドリード
2026年5月11日(月)午前4時00分キックオフ／日本時間

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2025-26シーズンのラ・リーガは、5月24日(日)に第38節が開催され、バレンシアとレアル・ソシエダが対戦する。

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本記事では、バレンシアvsレアル・ソシエダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バレンシアvsレアル・ソシエダの試合日程・キックオフ時間

バレンシアvsレアル・ソシエダは、日本時間2026年5月24日(日)にバレンシアのホーム、エスタディオ・デ・メスタージャで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第38節
  • 日時：2026年5月24日(日) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：バレンシア vs レアル・ソシエダ
  • 会場：エスタディオ・デ・メスタージャ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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バレンシアvsレアル・ソシエダの放送・配信予定

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バレンシアvsレアル・ソシエダのおすすめ視聴方法

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2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

バレンシアvsレアル・ソシエダ チーム情報

エスパニョール vs レアル・ソシエダ 予想スタメン

エスパニョールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestRSO
13
マルコ・ドミトロヴィッチ
38
クレメンス・リーデル
23
O. El Hilali
6
レアンドロ・カブレラ
22
C. Romero
8
E. Exposito
4
ウルコ・ゴンザレス
24
T. Dolan
14
ラモン・テラッツ
11
ペレミジャ
9
ロベルト・フェルナンデス
1
アレックス・レミーロ
17
セルヒオゴメス
31
J. Martin
2
ジョン・アランブル
16
ドゥイェ・チャレタ＝ツァル
15
パブロマリン
14
久保建英
8
ベニャト・トゥリエンテス
21
アルセン・ザハリャン
18
カルロス・ソレール
10
ミケル・オヤルザバル

4-2-3-1

RSOAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マノロ・ゴンサレス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Matarazzo

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ESP
-直近成績

ゴールを許す
5/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

RSO
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ESP

直近の 5 試合

RSO

0

勝利

1

Draw

4

勝利

6

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご確認ください。