「イングランドに差を埋める力はあるが、世界トップはさらに差を広げる力がある」指揮官が語るW杯優勝国とのギャップ

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、FIFAワールドカップ2026を振り返っている。





60年ぶりの優勝へ期待を集めていたイングランド。しかし準決勝で王者アルゼンチンに敗れて3位決定戦に回ると、18日にフランスと激突した。前半で4ゴールを奪ったものの3失点を喫する打ち合いの展開となったが、ブカヨ・サカのハットトリック達成もあって6-4で勝利。1966年大会以来となる最高成績の3位で大会を終えた。





試合後に『BBC』の取材に応じたトゥヘル監督は、「素晴らしい前半だったが、後半は波乱の展開だったね」としつつ、こう振り返っている。





「1日の違いやスケジュールの差がもたらす影響が見て取れた。ここ数週間で我々は心身ともに極限まで疲弊している。だからこそ、チームが見せたメンタリティには最大限の称賛とリスペクトを示したい。あらゆる逆境を乗り越えたことは本当に素晴らしいよ」





「我々は暑さと高地という過酷な環境でプレーした。身体面での不安はあった。後半には足の痙攣や疲労も見て取れたが、メンタル面は全く心配していなかったよ。以前にも話したが、このチームは極めて特別なものを築き上げており、今回もそれを証明してみせたね」





また指揮官は、近年の優勝国など現世界トップとの差を縮めるために必要なことを問われ、「すべてが見えていると思う」としつつ、持論を展開している。





「我々にはそのギャップを埋める力があるが、彼らには再びそのギャップを広げる力がある」





「8年前、フランスは王者だった。4年前も決勝に進出した。わずかな差はあるが、問題はない。その差を埋めたいと思っている。今日はその差を埋めるための第一歩だ。それを成し遂げた。彼らに勝利したからね。次はネーションズリーグのスペイン戦だ」





「チームがこれほど懸命に戦う姿を見るとエネルギーが湧いてくる。疲れは後から来るだろうし、明日の決勝は痛みも伴うと思う。回復には時間がかかるだろう。それでも全体としてみれば、この経験はエネルギーを奪う以上に多くのエネルギーを与えてくれるよ」