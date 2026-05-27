落選のフォーデン＆パーマは“過密日程の犠牲者”？選手会トップが警告「今の日程は試合の質や選手を犠牲にしているだけ」

プロサッカー選手協会（PFA）の最高責任者は、イングランド代表から外れたフィル・フォーデンとコール・パーマーについて言及している。

2023-24シーズンには19ゴール8アシストでマンチェスター・シティをプレミアリーグ優勝に導き、PFA年間最優秀選手賞を含む数々の個人タイトルを獲得したフォーデン。しかし、今季はポジションを譲る機会が増加し、リーグ戦で7ゴール5アシストに留まった。すると、FIFAワールドカップ2026のイングランド代表メンバーからも落選している。

そんな25歳MFだが、以前からFIFPro（国際プロサッカー選手会）でも近年の試合出場数が問題視されていた。そしてPFA会長であり、FIFPro理事も務めるマヘタ・モランゴ氏は『BBC』に対し、フォーデンのパフォーマンスが低下した理由は過密日程にあると主張している。

「出場可能な試合数が減り、出場できたとしても2年前のようなフィル・フォーデンの姿は見られなくなっている」

「残念ながら、彼はこの狂ったスケジュールの犠牲者の1人だ。このスケジュールは、試合のクオリティやこの競技のレガシーである選手の保護を犠牲にし、商業的な利益を追求する者だけに都合が良いものとなっている」

「フィルのような選手がピッチに立てないのは非常に残念だ。我々は夢を与えてくれる、純粋な才能を持った選手を愛しているからね」

また、同じくイングランド代表メンバーから外れたチェルシーMFコール・パーマーについても「今年は（才能の）ほんの一部しか見られず、チェルシーとイングランドのファンにとっても残念な結果になったね」と語っている。

フォーデン、パーマー共に2023-24シーズンから2年間で公式戦100試合近くに出場。そして迎えた今季は両者とも苦しい時期が続き、イングランド代表メンバーからも外れている。FIFProは以前から、「選手が毎年ハイレベルなシーズンをこなすと、最終的にケガやパフォーマンスの低下を招く」と主張していた。さらに同組織は、フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）とデクラン・ライス（アーセナル）の両選手も、来季は過密日程の影響でケガやパフォーマンス低下のリスクが高まっていると警告している。