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イングランド代表MFベリンガム、自チーム監督に反論「彼はハーランドやウーデゴールと対戦する意味を分かっていない」

ノルウェー 対 イングランド
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ジュード・ベリンガム

【欧州・海外サッカー ニュース】ノルウェー戦で2ゴールのべリンガム、トゥヘルのコメントを耳にして…。

イングランド代表MFジュード・ベリンガムが、トーマス・トゥヘル監督の自チームへの叱責に反論している。

北中米ワールドカップ準々決勝ベスト8で、延長戦の末にノルウェーを2-1で破ったイングランド。その試合後、トゥヘル監督は自チームのパフォーマンスに不満を持っていたようで、次のように苦言を呈していた。

「あらゆる面で厳しかった。私たち自身のプレーで自らの首を絞めていた。不注意で、技術的なミスも多く、スピードも一貫性も足りなかった。今日は幸運だった」

この発言に反応したのが、ベリンガムだ。以前にもトゥヘル監督と意見のすれ違いがあった23歳MFは、同指揮官の言葉を聞くと、次のような意見を口にしたのだった。

「僕たちが良いプレーを見せていなかったと言うならば、彼はハーランド、スルロット、ヌサ、ウーデゴールと対戦する難しさを分かっていないんだ。勝つということは、後方に走ってユニフォームを泥まみれにすることでもある。ボールに触れ続けるだけではないんだよ。ときには打ち合いを演じて試合を制することだってある」

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「選手たちは素晴らしい試合をした。僕たちはベスト4に入ったんだよ」

「これは過酷な仕事なんだ。選手全員が懸命に戦った。だからこそ僕はピッチでプレーし、再び素晴らしい仕事を成し遂げたチームメートに感謝を伝えたんだ」

「彼は僕たちが幸運で勝ったと言った？　……ノーコメントだ」

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