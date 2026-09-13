【9月14日】エルフェアスベルクvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第3節

2026-27シーズンのブンデスリーガ第3節が日本時間9月14日(月)に開催。エルフェアスベルクと、伊藤洋輝が所属するバイエルンが対戦する。
本記事では、エルフェアスベルクvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
エルフェアスベルクvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間
エルフェアスベルクvsバイエルンは、日本時間9月14日(月)にエルフェアスベルクのホーム、ウルサファームで開催される。
- 大会：2026-27ブンデスリーガ 第3節
- 日時：2026年9月14日(月) 0:30キックオフ／日本時間
- 対戦：エルフェアスベルクvsバイエルン
- 会場：ウルサファーム
エルフェアスベルクvsバイエルン｜放送・配信予定
2026-27ブンデスリーガ第3節のエルフェアスベルクvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
エルフェアスベルクvsバイエルンのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。
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「ABEMA（アベマ）」では、2026-27シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。
無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。
エルフェアスベルクvsバイエルン｜チーム情報
エルフェアスベルク vs バイエルン 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|1
|+9
|9
勝
勝
勝
|2
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
勝
勝
勝
|3
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
分
勝
勝
|4
|2
|2
|0
|0
|7
|5
|+2
|6
勝
勝
|5
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|+4
|4
分
勝
|6
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
分
勝
負
|7
|3
|1
|1
|1
|6
|3
|+3
|4
負
勝
分
|8
|3
|1
|1
|1
|7
|8
|-1
|4
勝
負
分
|9
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
分
勝
負
|10
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
勝
分
負
|11
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
分
負
勝
|12
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
負
勝
|13
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|3
勝
負
負
|14
|3
|1
|0
|2
|6
|8
|-2
|3
負
勝
負
|15
|3
|0
|1
|2
|0
|4
|-4
|1
負
負
分
|16
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
負
負
分
|17
|2
|0
|0
|2
|0
|7
|-7
|0
負
負
|18
|3
|0
|0
|3
|3
|12
|-9
|0
負
負
負