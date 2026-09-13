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エルフェアスベルクvsバイエルンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

協力：

【9月14日】エルフェアスベルクvsバイエルンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第3節

エルフェアスベルク 対 バイエルン
エルフェアスベルク
バイエルン
ブンデスリーガ

2026-27ブンデスリーガ第3節、エルフェアスベルク対バイエルンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのブンデスリーガ第3節が日本時間9月14日(月)に開催。エルフェアスベルクと、伊藤洋輝が所属するバイエルンが対戦する。

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本記事では、エルフェアスベルクvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

エルフェアスベルクvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

エルフェアスベルクvsバイエルンは、日本時間9月14日(月)にエルフェアスベルクのホーム、ウルサファームで開催される。

  • 大会：2026-27ブンデスリーガ 第3節
  • 日時：2026年9月14日(月) 0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：エルフェアスベルクvsバイエルン
  • 会場：ウルサファーム
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エルフェアスベルクvsバイエルン｜放送・配信予定

2026-27ブンデスリーガ第3節のエルフェアスベルクvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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エルフェアスベルクvsバイエルンのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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シーズンを通してブンデスリーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではブンデスリーガ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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エルフェアスベルクvsバイエルン｜チーム情報

エルフェアスベルク vs バイエルン 予想スタメン

4-2-3-1
エルフェアスベルク crest
エルフェアスベルク
ELV
フォーメーション
バイエルン crest
バイエルン
FCB
4-2-3-1
ニコラス・クリストフニコラス・クリストフM. RohrM. Rohrラッセ・ギュンターラッセ・ギュンターL. PinckertL. PinckertJ. GyamerahJ. Gyamerahルカシュ・ポレンバルカシュ・ポレンバルーカス・ペトコフルーカス・ペトコフF. OnyekaF. Onyekaコール・キャンベルコール・キャンベルフェリックス・ケイデルフェリックス・ケイデルダヴィド・モクワダヴィド・モクワマヌエル・ノイアーマヌエル・ノイアーヨシプ・スタニシッチヨシプ・スタニシッチキム・ミンジェキム・ミンジェナサニエル・ブラウンナサニエル・ブラウンダヨ・ウパメカノダヨ・ウパメカノレナート・カールレナート・カールヨズア・キミッヒヨズア・キミッヒトム・ビショフトム・ビショフルイス・ディアスルイス・ディアスマイケル・オリーセマイケル・オリーセハリー・ケインハリー・ケイン
バイエルン crest
バイエルン
FCB
4-2-3-1
エルフェアスベルク

先発メンバー

バイエルン

マネージャー

  • V. Wagner
  • ヴァンサン・コンパニ

成績

ELV

ELV - 直近成績

MLL
1-1
FCL
4-1
DUI
1-3
B04
3-2
BMG
3-4
得点（失点）
15/8
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
5/5
FCB

FCB - 直近成績

BVB
1-2
VFB
5-1
OSN
1-4
S04
0-0
BOD
5-0
得点（失点）
16/3
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
フライブルクフライブルクSCF
3300101+99
2
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
330082+69
3
FCアウクスブルクFCアウクスブルクFCA
321093+67
4
エルフェアスベルクエルフェアスベルクELV
220075+26
5
バイエルンバイエルンFCB
211051+44
6
レヴァークーゼンレヴァークーゼンB04
311185+34
7
1. FSV マインツ 051. FSV マインツ 05M05
311163+34
8
フランクフルトフランクフルトSGE
311178-14
9
ブレーメンブレーメンSVW
311156-14
10
シャルケ04シャルケ04S04
311134-14
11
FCケルンFCケルンKOE
311157-24
12
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
210143+13
13
ホッフェンハイムホッフェンハイムTSG
310267-13
14
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
310268-23
15
パーダーボルンパーダーボルンSCP
301204-41
16
ウニオン・ベルリンウニオン・ベルリンFCU
3012410-61
17
ハンブルガーSVハンブルガーSVHSV
200207-70
18
ボルシアMGボルシアMGBMG
3003312-90
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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