クラシコ2026の視聴方法 WOWOW、U-NEXT、DAZNどこで配信？

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ラ・リーガ2026-27シーズンの注目カード、FCバルセロナ対レアル・マドリーによる「エル・クラシコ」が開催される。

本記事では、クラシコ2026の視聴方法について、WOWOW・U-NEXT・DAZNの配信有無を紹介する。

クラシコ2026はどこで見られる？

2026年10月26日(月)午前5:00にキックオフ予定のFCバルセロナ対レアル・マドリーによる「エル・クラシコ」は、日本ではU-NEXT サッカーパックとDAZNでライブ配信・見逃し配信される。

また、DAZNを視聴する場合は、DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用できるDMM×DAZNホーダイも選択肢となる。

一方、WOWOWではクラシコの配信予定はない。WOWOWはUEFAチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどの欧州カップ戦を中心に扱っており、ラ・リーガは配信対象外となっている。

また、今回のクラシコは地上波・BSでのテレビ放送も予定されていないため、日本国内ではネット配信を利用して視聴する形となる。

U-NEXT・DAZN・WOWOWの配信状況を比較

サービス クラシコ配信 月額料金(税込) 主な特徴 U-NEXT サッカーパック ○ ライブ・見逃し 2,600円 クラシコを最も安く視聴可能。ラ・リーガ全試合やプレミアリーグなども対象 DMM×DAZNホーダイ ○ ライブ・見逃し 3,480円 DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用可能 DAZN Standard ○ ライブ・見逃し 4,200円 ラ・リーガのほかJリーグやプロ野球なども視聴可能 WOWOW × 配信なし 2,530円 ラ・リーガは対象外。UEFAチャンピオンズリーグなどの観戦向け

クラシコを最安で見るならU-NEXT

クラシコだけでなくラ・リーガを中心に視聴したい場合は、月額2,600円(税込)のU-NEXT サッカーパックが最も料金を抑えやすい。

ラ・リーガ全試合に加え、プレミアリーグなども視聴できるため、欧州サッカーを中心に楽しみたい人に向いている。

DAZNなら他スポーツもまとめて視聴可能

DAZN Standardでもクラシコをライブ・見逃し配信で視聴できる。

月額料金は4,200円(税込)だが、DMM×DAZNホーダイを利用すれば月額3,480円(税込)でDAZN StandardとDMMプレミアムをまとめて利用できる。

Jリーグやプロ野球なども合わせて楽しみたい場合は、DAZN系のプランが選択肢となる。

WOWOWではクラシコを見られない

WOWOWでは、2026-27シーズンのラ・リーガおよびクラシコの配信は行われない。

UEFAチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどはWOWOWの対象となるが、ラ・リーガで行われるバルセロナ対レアル・マドリーのクラシコを視聴する場合は、U-NEXTまたはDAZNを利用する必要がある。

クラシコ2026の日程・会場

ラ・リーガ2026-27シーズン第10節のクラシコは、日本時間2026年10月26日(月)午前5:00にキックオフ予定となっている。

会場はバルセロナの本拠地、スポティファイ・カンプ・ノウ。

項目 内容 対戦カード FCバルセロナ vs レアル・マドリー 開催日 2026年10月26日(月) キックオフ 午前5:00（日本時間） 会場 スポティファイ・カンプ・ノウ

ラ・リーガ2026-27のおすすめ加入方法

【U-NEXT】ラ・リーガ、プレミアリーグが全試合視聴可能！

U-NEXT

「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページから、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGoogle Play、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント還元でさらにお得

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。

【DAZN】年間プランがお得

DAZN

『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴したい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを楽しもう。

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。