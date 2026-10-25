クラシコ2026の視聴方法 WOWOW、U-NEXT、DAZNどこで配信？

ラ・リーガ2026-27シーズンの注目カード、FCバルセロナ対レアル・マドリーによる「エル・クラシコ」が開催される。
本記事では、クラシコ2026の視聴方法について、WOWOW・U-NEXT・DAZNの配信有無を紹介する。
クラシコ2026はどこで見られる？
2026年10月26日(月)午前5:00にキックオフ予定のFCバルセロナ対レアル・マドリーによる「エル・クラシコ」は、日本ではU-NEXT サッカーパックとDAZNでライブ配信・見逃し配信される。
また、DAZNを視聴する場合は、DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用できるDMM×DAZNホーダイも選択肢となる。
一方、WOWOWではクラシコの配信予定はない。WOWOWはUEFAチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどの欧州カップ戦を中心に扱っており、ラ・リーガは配信対象外となっている。
また、今回のクラシコは地上波・BSでのテレビ放送も予定されていないため、日本国内ではネット配信を利用して視聴する形となる。
U-NEXT・DAZN・WOWOWの配信状況を比較
サービス
クラシコ配信
月額料金(税込)
主な特徴
○ ライブ・見逃し
2,600円
クラシコを最も安く視聴可能。ラ・リーガ全試合やプレミアリーグなども対象
○ ライブ・見逃し
3,480円
DAZN StandardとDMMプレミアムをセットで利用可能
○ ライブ・見逃し
4,200円
ラ・リーガのほかJリーグやプロ野球なども視聴可能
WOWOW
× 配信なし
2,530円
ラ・リーガは対象外。UEFAチャンピオンズリーグなどの観戦向け
クラシコを最安で見るならU-NEXT
クラシコだけでなくラ・リーガを中心に視聴したい場合は、月額2,600円(税込)のU-NEXT サッカーパックが最も料金を抑えやすい。
ラ・リーガ全試合に加え、プレミアリーグなども視聴できるため、欧州サッカーを中心に楽しみたい人に向いている。
DAZNなら他スポーツもまとめて視聴可能
DAZN Standardでもクラシコをライブ・見逃し配信で視聴できる。
月額料金は4,200円(税込)だが、DMM×DAZNホーダイを利用すれば月額3,480円(税込)でDAZN StandardとDMMプレミアムをまとめて利用できる。
Jリーグやプロ野球なども合わせて楽しみたい場合は、DAZN系のプランが選択肢となる。
WOWOWではクラシコを見られない
WOWOWでは、2026-27シーズンのラ・リーガおよびクラシコの配信は行われない。
UEFAチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどはWOWOWの対象となるが、ラ・リーガで行われるバルセロナ対レアル・マドリーのクラシコを視聴する場合は、U-NEXTまたはDAZNを利用する必要がある。
クラシコ2026の日程・会場
ラ・リーガ2026-27シーズン第10節のクラシコは、日本時間2026年10月26日(月)午前5:00にキックオフ予定となっている。
会場はバルセロナの本拠地、スポティファイ・カンプ・ノウ。
項目
内容
対戦カード
FCバルセロナ vs レアル・マドリー
開催日
2026年10月26日(月)
キックオフ
午前5:00（日本時間）
会場
スポティファイ・カンプ・ノウ
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。