ELラウンド16の組み合わせ決定! 長谷部フランクフルトと南野ザルツブルクがセリエAの強豪と激突

2018-19シーズンのヨーロッパリーグ(EL)ラウンド16の組み合わせ抽選会が22日にスイスで開催され、8カードが決定した。

21日にラウンド32が終了し、アーセナルやチェルシー、ナポリ、インテル、セビージャ、バレンシアといった強豪のほか、長谷部誠が所属するフランクフルトと南野拓実が所属するザルツブルクが16強入りを決めた。

注目のラウンド16抽選会、優勝候補筆頭のチェルシーはディナモ・キエフと激突。アーセナルはレンヌと8強を争う。また、長谷部が主力を務めるフランクフルトは、イタリアの強豪であるインテルと対戦。南野が在籍するザルツブルクは、同じくセリエAで2位につけるナポリと相まみえる。日本人2選手の所属クラブがいずれも強敵と戦うことになった。

ラウンド16のファーストレグは3月7日、セカンドレグは14日に開催。なお、決勝は5月29日にアゼルバイジャン・バクーのバクー・オリンピックスタジアムで開催される

【ELラウンド16組み合わせ】※左側がファーストレグのホームチーム

チェルシー(イングランド) vs ディナモ・キエフ(ウクライナ)

フランクフルト(ドイツ) vs インテル(イタリア)

ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs ベンフィカ(ポルトガル)

ナポリ(イタリア) vs ザルツブルク(オーストリア)

バレンシア(スペイン) vs FCクラスノダール(ロシア)

セビージャ(スペイン) vs スラビア・プラハ(チェコ)

アーセナル(イングランド) vs レンヌ(フランス)

ゼニト(ロシア) vs ビジャレアル(スペイン)

