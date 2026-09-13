EDが確認：アナス・サラー＝エディンがASローマを再び退団へ

『Eindhovens Dagblad』のリック・エルフリンク記者がイタリアメディアに続いて伝えたところによると、アナス・サラー＝エディンはASローマからパナシナイコスへレンタル移籍する。PSVでのレンタル期間を経て、モロッコ人左サイドバックはギリシャでキャリアを続ける。

ローマでサラー＝エディンは2028年半ばまでの契約を結んでいる。今回、ローマはこのDFをギリシャ・スーパーリーグ首位のパナシナイコスへレンタルに出すことになった。

パナシナイコスはASローマとの間で買い取りオプションを取り付けている。昨季もPSVとのレンタル契約に買い取りオプションが盛り込まれていたが、完全移籍には至らなかった。

エルフリンク記者によると、アイントホーフェン側とサラー＝エディンは契約期間をめぐって合意に達しなかったという。

一方で、ローマとPSVはすでに歩み寄っており、移籍金800万ユーロで合意案がまとまっていた。

パナシナイコスがサラー＝エディンの働きに満足し、選手自身もより長期的な将来性を見いだせば、ASローマから完全移籍する可能性がある。移籍金は約700万ユーロとなっている。

ウイングバックの獲得をめぐっては、オリンピアコスとウェストハム・ユナイテッドも争いに敗れた。モロッコ代表13試合出場の同選手は、賭けに出て敗れたようだ。サラー＝エディンは今季、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の試合メンバーに一度も入っていない。



