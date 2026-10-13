EASL2026-27の試合日程・組み合わせ・日本出場チーム

東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」が、10月3日に開幕する。
本記事では、2026-27シーズンEASLの試合日程・組み合わせ・日本出場チームを紹介する。
EASL｜出場チーム・組み合わせ
東アジアスーパーリーグ・EASLは、東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ。日本、チャイニーズ・タイペイ、韓国、香港、マカオ、フィリピン、モンゴルの計7地域から各リーグを代表するトップ12クラブが集結する。
日本からは、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』優勝の長崎ヴェルカ、準優勝の琉球ゴールデンキングス、『天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会』を制したアルバルク東京の3チームが出場する。
出場チーム・組み合わせは以下の通り。
グループA
グループB
グループC
アルバルク東京（日本）
長崎ヴェルカ（日本）
琉球ゴールデンキングス（日本）
高陽ソノ・スカイガナーズ（韓国）
台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ）
アブラ・ウィーバーズ（フィリピン）
TSGゴーストホークス（チャイニーズ・タイペイ）
マカオ・ホウチョン（マカオ）
香港イースタン（香港）
ザック・ブロンコス（モンゴル）
釜山KCCイージス（韓国）
桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ）
EASL｜日本勢の試合日程
※日本時間で表記
アルバルク東京
長崎ヴェルカ
琉球ゴールデンキングス
2026年10月14日19:00
2026年10月14日19:10
2026年10月28日20:00
2026年11月4日20:00
2026年10月28日21:00
2026年11月4日19:30
2026年12月9日19:00
2026年12月9日20:00
2026年12月9日19:30
2026年12月23日20:00
2026年12月23日19:00
2026年12月23日21:00
2027年1月13日19:00
2027年1月13日19:00
2026年1月9日20:00
2027年1月20日19:00
2027年1月20日19:00
2027年1月20日19:30
EASL｜テレビ放送・ネット配信予定
2026-27シーズンのEASLは、U-NEXTで全試合を独占ライブ配信。日本チームの試合は全て日本語実況・解説付きで配信される。
U-NEXTの視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。