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EAFCが故ジョン・モットソン氏の声をゲームに追加したと、発売元のエレクトロニック・アーツが『BBC』に認めた。元実況者のモットソン氏は「FIFA」時代に長年ゲームの実況を担当し、2023年に77歳で死去した。木曜日からその象徴的な声を選べるようになる。

大人気のサッカーゲームで故人の実況者の声が流れるのは初めてだ。妻と息子フレデリックの許可を得て、過去の録音とAIを組み合わせ、モットソン氏の声を合成した。

モットソン氏はFIFAシリーズ初の実況者で、FIFA 96からFIFA 2005までの試合でその声を聞くことができた。FIFA 19にも短く登場している。

EAは『BBC』に対し、モットソン氏の肖像を使用し、声を再現する権利を得るため、遺族に対価を支払ったことを認めた。ただし、金銭面の詳細は明かさなかった。

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FIFA 2005の後、EAは別の実況者を選んだ。「別の方向に進むことを父は十分に理解していましたが、サッカー界を離れた後は本当に寂しく思っていたはずです。一つの時代が終わったように感じました」とフレデリック・モットソン氏は語る。

フレデリック・モットソン氏は、父親がこのプロジェクトに「間違いなく」賛同したはずだと確信している。「父は世界で最もテクノロジーに疎い人でした。亡くなるまで机の上にタイプライターを置いていました」

「ですから、AIが技術的に何をしているのかを十分に理解していたとは思いません。一方で、こうしたプロジェクトに関わることには、いつもとても意欲的でした」

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EAFCのシニアゲームデザイナー、マット・プライアー氏は、「彼ら（モットソン氏の遺族）が全面的に賛同していなければ、私たちは決してこのプロジェクトを進めなかった」と話す。

「当初から、実況者としてのモッティをたたえ、彼との間にある感情的なつながりを大切にしたいと思っていました」とプライアー氏は語る。「彼は私たちのゲームで最初に登場した声です。だからこそ、彼にふさわしい形で再び迎え入れたかったのです」

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プライアー氏によると、AIの使用は必要だった。2018年に引退したモットソン氏が、現代のサッカー選手の大半について話している音声記録はないからだ。

現在EAFCで英語実況を担当する一人、デレク・レイ氏は、AIは役に立つと考えている。それでも、自分の仕事がAIに奪われるとは心配していない。

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「より創造的な部分は人間の声で担う必要があります。そこには個性が表れるからです。文の途中で小さく笑ったり、独特の癖が出たりすることもあります」とレイ氏は語った。