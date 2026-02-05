DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40のライブ配信予定・視聴方法

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」が2月7日（土）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40｜概要

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」は、2月7日に後楽園ホールで開催される。

日程・放送予定

対戦カード

階級・契約重量 形式 対戦カード WBO-AP スーパーバンタム級タイトルマッチ 10回戦 村田 昴 vs. ガブリエル・サンティシマ チャンピオンカーニバル 日本バンタム級タイトルマッチ 10回戦 梅津 奨利 vs. 富施 郁哉 54.0kg契約 8回戦 西屋 香佑 vs. 山口 友士 バンタム級 6回戦 永里 翔 vs. 金田 翔悟 スーパーバンタム級 4回戦 小林 蓮 vs. しゃかりきロビン柊野 フェザー級 4回戦 根来 飛向 vs. シオノザキリョー

U-NEXTの視聴方法

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください