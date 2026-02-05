Goal.com
Yuta Tokuma

DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40のライブ配信予定・視聴方法

ボクシング「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」の放送・配信予定、視聴方法を紹介。

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」が2月7日（土）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40｜概要

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」は、2月7日に後楽園ホールで開催される。

日程・放送予定

  • 配信開始：2月7日17:45開演
  • 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜3月29日23:59
  • 配信情報：U-NEXT

対戦カード

階級・契約重量形式対戦カード
WBO-AP スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦村田 昴 vs. ガブリエル・サンティシマ
チャンピオンカーニバル 日本バンタム級タイトルマッチ10回戦梅津 奨利 vs. 富施 郁哉
54.0kg契約8回戦西屋 香佑 vs. 山口 友士
バンタム級6回戦永里 翔 vs. 金田 翔悟
スーパーバンタム級4回戦小林 蓮 vs. しゃかりきロビン柊野
フェザー級4回戦根来 飛向 vs. シオノザキリョー

U-NEXTの視聴方法

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

