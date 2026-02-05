DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40のライブ配信予定・視聴方法

「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」が2月7日（土）、後楽園ホールで開催される。
本記事では、「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。
DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40｜概要
「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」は、2月7日に後楽園ホールで開催される。
日程・放送予定
- 配信開始：2月7日17:45開演
- 見逃し配信期間：見逃し配信準備完了次第〜3月29日23:59
- 配信情報：U-NEXT
対戦カード
|階級・契約重量
|形式
|対戦カード
|WBO-AP スーパーバンタム級タイトルマッチ
|10回戦
|村田 昴 vs. ガブリエル・サンティシマ
|チャンピオンカーニバル 日本バンタム級タイトルマッチ
|10回戦
|梅津 奨利 vs. 富施 郁哉
|54.0kg契約
|8回戦
|西屋 香佑 vs. 山口 友士
|バンタム級
|6回戦
|永里 翔 vs. 金田 翔悟
|スーパーバンタム級
|4回戦
|小林 蓮 vs. しゃかりきロビン柊野
|フェザー級
|4回戦
|根来 飛向 vs. シオノザキリョー
U-NEXTの視聴方法
「DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください