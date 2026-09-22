第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、9月23日(水・祝)に男女団体準決勝が行われる。
本記事では、卓球男子・女子団体準決勝の試合日程、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
卓球団体準決勝の試合日程は？
卓球男子・女子団体準決勝は、2026年9月23日(水・祝)にスカイホール豊田で開催される。
男女ともに17:00から試合開始予定だ。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
種目・ラウンド
卓球 男子・女子団体 準決勝
試合日時
9月23日(水・祝)17:00-22:00
会場
スカイホール豊田(愛知県豊田市)
卓球団体準決勝の組み合わせ・対戦カードは？
卓球団体は9月22日(火)に準々決勝を実施し、男女それぞれベスト4が出揃った。
男子日本代表は準々決勝でカザフスタンに3-0で勝利。女子日本代表もチャイニーズ・タイペイを3-0で下し、準決勝進出を決めた。
準決勝の対戦カードは以下の通り。
【男子団体】
試合
対戦カード
準決勝
中国 vs チャイニーズ・タイペイ
準決勝
韓国 vs 日本
【女子団体】
試合
対戦カード
準決勝
中国 vs 北朝鮮
準決勝
韓国 vs 日本
卓球団体準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
卓球男子・女子団体準決勝は、『U-NEXT』が9月23日(水・祝)16:50からライブ配信する。
地上波『TBS系列』でも男女団体準決勝を中継予定。『TVer』ではTBS系列の放送が同時配信される。
放送・配信サービス
放送時間
中継予定
U-NEXT
16:50-
男子・女子団体準決勝をライブ＆見逃し配信
TBS系列
12:30-23:27
男子・女子団体準決勝を生中継
※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。