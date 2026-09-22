第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技では、9月23日(水・祝)に男女団体準決勝が行われる。

本記事では、卓球男子・女子団体準決勝の試合日程、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

卓球団体準決勝の試合日程は？

卓球男子・女子団体準決勝は、2026年9月23日(水・祝)にスカイホール豊田で開催される。

男女ともに17:00から試合開始予定だ。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目・ラウンド 卓球 男子・女子団体 準決勝 試合日時 9月23日(水・祝)17:00-22:00 会場 スカイホール豊田(愛知県豊田市)

卓球団体準決勝の組み合わせ・対戦カードは？

卓球団体は9月22日(火)に準々決勝を実施し、男女それぞれベスト4が出揃った。

男子日本代表は準々決勝でカザフスタンに3-0で勝利。女子日本代表もチャイニーズ・タイペイを3-0で下し、準決勝進出を決めた。

準決勝の対戦カードは以下の通り。

【男子団体】

試合 対戦カード 準決勝 中国 vs チャイニーズ・タイペイ 準決勝 韓国 vs 日本

【女子団体】

試合 対戦カード 準決勝 中国 vs 北朝鮮 準決勝 韓国 vs 日本

卓球団体準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

卓球男子・女子団体準決勝は、『U-NEXT』が9月23日(水・祝)16:50からライブ配信する。

地上波『TBS系列』でも男女団体準決勝を中継予定。『TVer』ではTBS系列の放送が同時配信される。

放送・配信サービス 放送時間 中継予定 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 16:50- 男子・女子団体準決勝をライブ＆見逃し配信 TBS系列

[TVer同時配信あり] 12:30-23:27

(※他競技の中継も含む放送時間) 男子・女子団体準決勝を生中継

※開始時間・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。