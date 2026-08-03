プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは8月4日(火)、中日ドラゴンズと東京ヤクルトスワローズが対戦する。

本記事では、DeNAvs阪神のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の中日ドラゴンズvs東京ヤクルトスワローズは、8月4日(火)にバンテリンドームナゴヤで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 8/4(火) 18:00 中日ドラゴンズvs東京ヤクルトスワローズ

中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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