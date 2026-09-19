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Yuta Tokuma

【9月20日】中日ドラゴンズvs広島東洋カープのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球公式戦2026

プロ野球公式戦2026 中日ドラゴンズ対広島東洋カープの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは9月20日(日)から21日(月)、中日ドラゴンズと広島東洋カープが対戦する。

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本記事では、中日vs広島のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

中日ドラゴンズ対広島東洋カープ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の中日ドラゴンズvs広島東洋カープは、9月20日(日)から21日(月)にバンテリンドームナゴヤで開催される。

日程

プレイボール時間

対戦カード

9/20(日)

18:00

中日ドラゴンズvs広島東洋カープ

9/21(月)

14:00

中日ドラゴンズvs広島東洋カープ

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中日ドラゴンズ対広島東洋カープ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時

テレビ(地上波/衛星)

ネット(スマホ/タブレット)

9/20(日)
18:00

9/21(月)
14:00

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