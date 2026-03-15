過度な注目は厳禁？大活躍のアーセナル16歳逸材に著名記者「ワールドカップと中等教育修了試験の日程は同じ」

アーセナルの16歳MFマックス・ダウマンについて、著名記者ヘンリー・ウィンター氏が持論を展開した。





アーセナルの育成組織出身であり、昨夏のプレシーズンの活躍で大きな注目を集めたダウマン。そのままトップチームに帯同していたが、昨年末に足首を痛めて約3カ月近く離脱を強いられていた。それでも前節トップチームメンバーに復帰すると、14日に行われたプレミアリーグ第30節ではスコアレスで迎えた74分から途中出場。89分の先制点のきっかけとなるクロスを送ると、終了間際には自陣からドリブルで独走して初ゴールをマークし、2-0の勝利の立役者となった。





プレミアリーグ史上最年少ゴール（16歳73日）を奪い、優勝争いにおいて重要な勝利の立役者となったダウマンには、現地で絶賛が相次いでいる。ミケル・アルテタ監督が「魔法のようだった。ベンチにいる選手たちも全員、観客と一緒に飛び跳ねていた。本当に素晴らしい一日だった」と絶賛すれば、チームメイトのヴィクトル・ギェケレシュも「ピッチに立つと常に正しい判断を下す。信じられないほど素晴らしい選手だ」と手放しで褒め称えている。





そんな16歳の逸材について、ウィンター氏は自身のSNSで持論を展開。その才能を称賛しつつも、過度に持ち上げるべきではないと指摘した。





「マックス・ダウマンは、アーセナルの攻撃に新たな可能性をもたらす存在だ。彼のような才能を持った選手がいるチームを嫌うことは難しい。チームに新たな冒険心をもたらしている」





「これから彼の出場機会を増やすべきとの声が上がるだろう。“ダウマニア”からね。そしてワールドカップ出場に関する憶測、メディアの騒ぎなどは避けられないだろう。しかし、（ワールドカップの）グループステージとGCSE（イギリスの中等教育修了資格試験）の日程が重なっていることは忘れてはいけない。過度な期待とプレッシャーをかけすぎないようにしよう（とはいえ彼自身はそれに耐えられるだろうし、アルテタをはじめとする優秀な人々に囲まれている）」