VIVANTに原作はある？小説・漫画の有無や原作者、脚本を担当した人物は？

TBS系の日曜劇場『VIVANT』は、堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司ら豪華キャストが出演し、大きな話題を集めているドラマだ。壮大なスケールで描かれる物語や予測不能な展開から、原作の有無や原作者について気になった人も多いだろう。

本記事では、『VIVANT』に原作はあるのか、原作者や脚本を担当した人物、原作小説・漫画の有無などについて詳しく紹介する。

VIVANTの原作はある？

ドラマ『VIVANT』には、放送前から存在する小説や漫画などの原作はない。福澤克雄監督が原作を手がけた完全オリジナルストーリーとして制作されている。

作品では「原作：福澤克雄」とクレジットされているが、これは福澤監督が執筆した小説などを映像化したという意味ではない。物語の核となるアイデアや世界観を福澤監督が生み出し、脚本家チームとともに長い時間をかけてストーリーを構築したことから、原作者としてクレジットされている。

現在は小説『日曜劇場 VIVANT』やシナリオブックなども出版されているが、これらはドラマを原作としたノベライズや関連書籍にあたる。そのため、小説を基にドラマ版が制作されたわけではない。

なお、『VIVANT』の物語自体はフィクションだが、福澤監督はラジオ番組をきっかけに着想を得たことを明かしている。そのアイデアをもとに取材を重ね、別班や国際的なテロ組織などをめぐる壮大な物語へと発展させていった。

VIVANTの元ネタはある？

前述のとおり、『VIVANT』に原作となる小説や漫画は存在せず、福澤克雄監督が手がけた完全オリジナルストーリーだ。そのため、実話をもとに制作された作品でもない。

また、『半沢直樹』や『陸王』など池井戸潤氏の原作作品を数多く手掛けてきた福澤監督による作品であることから、「池井戸作品が原作ではないか」と誤解されることもある。しかし、『VIVANT』は企画段階から制作されたオリジナル脚本であり、特定の原作や実話をもとにした作品ではない。

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