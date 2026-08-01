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Yuta Tokuma

【8月2日】ドジャース対レッドソックスの地上波テレビ放送/ネット配信・無料視聴｜山本由伸・大谷翔平・吉田正尚所属！MLB 2026レギュラーシーズン

【メジャーリーグ 放送予定】山本由伸・大谷翔平・吉田正尚所属！2026年MLBレギュラーシーズンのドジャースvsレッドソックスの地上波テレビ放送・NHK中継・ネット配信・無料視聴方法を紹介。

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2026年はドジャース戦など年間350試合以上を配信予定

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MLB（メジャーリーグ）の2026年レギュラーシーズンが、日本時間8月2日(日)に開催。大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースと、吉田正尚が所属するボストン・レッドソックスが対戦する。

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本記事では、ドジャース対レッドソックスの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ドジャース対レッドソックス｜試合日程・開始時間

MLB2026レギュラーシーズンのロサンゼルス・ドジャースvsボストン・レッドソックスは、日本時間8月2日(日)にドジャースの本拠地ドジャー・スタジアムで開催される。

  • 大会：MLBレギュラーシーズン
  • 日時：8月2日(日)午前10:10開始予定／日本時間
  • 対戦：ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）vs レッドソックス（吉田正尚 所属）

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ドジャース対レッドソックス｜テレビ放送・ネット配信予定

ドジャース対レッドソックスは『NHK BS』『J SPORTS 1』でテレビ中継、ネットは『Amazonプライムビデオ(MLB on SPOTV)』『SPOTV NOW』『MLB.tv』で配信を行う予定だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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MLB2026のおすすめ視聴方法

【Amazonプライムビデオ】SPOTVチャンネルなら30日間無料体験で視聴可能！350試合以上を配信

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なお、Amazonプライムの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額600円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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【SPOTV NOW】ドジャース戦全試合はじめ日本人出場試合を中心に日本語実況・解説付きで配信

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SPOTV NOW』では、今季も大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は全試合日本語実況・解説付きでライブ配信。さらに今季からMLBに挑戦する村上宗隆選手（シカゴ・ホワイトソックス）、岡本和真選手（トロント・ブルージェイズ）、今井達也選手（ヒューストン・アストロズ）ら、日本人選手が所属する球団の試合を中心に毎日1日最大8試合をライブ配信（日本語実況最大4試合）予定だ。

SPOTV NOWに登録すればライブ配信だけでなく、見逃し配信・試合ハイライト・選手ダイジェストコンテンツも視聴可能となる。

SPOTV NOWの視聴登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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