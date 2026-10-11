【無料あり】ドジャース優勝決定シリーズ第1戦の地上波・民放テレビ中継は？MLBポストシーズン

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MLBポストシーズンのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦で、ロサンゼルス・ドジャースがミルウォーキー・ブルワーズと対戦する。

本記事では、ドジャース対ブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第1戦について、地上波・民放テレビ放送を紹介する。

ドジャース優勝決定シリーズ第1戦の日程・開始時間

2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦では、ミルウォーキー・ブルワーズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

試合は日本時間10月12日(月・祝)9:00にプレイボール予定。ブルワーズがホームフィールド・アドバンテージを持つため、第1戦は敵地ミルウォーキーで開催される。

項目 内容 試合 ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦 対戦カード ミルウォーキー・ブルワーズ vs ロサンゼルス・ドジャース 日程 10月12日(月・祝) 試合開始 9:00 ※日本時間 会場 アメリカンファミリー・フィールド 開催地 ウィスコンシン州ミルウォーキー

ドジャースにとっては、ワールドシリーズ進出を懸けた7戦4勝制のシリーズ初戦。敵地で行われる重要な第1戦で白星スタートを切れるか注目される。

ドジャースvsブルワーズ第1戦のテレビ放送予定

2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦「ブルワーズ vs ドジャース」は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、J SPORTS 3で生中継される。

地上波ではNHK総合が8:15から生中継を実施。一方、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビなどの民放各局では、地上波での生中継は予定されていない。

放送サービス 放送有無 放送時間 NHK総合 ○ 生中継 8:15～11:54 NHK BSプレミアム4K ○ 生中継 8:15～ J SPORTS 3 ○ 生中継 8:55～ 日本テレビ × 生中継なし テレビ朝日 × 生中継なし TBS × 生中継なし テレビ東京 × 生中継なし フジテレビ × 生中継なし

NHK総合では試合が延長した場合、サブチャンネルで中継が継続される予定となっている。民放各局では生中継はないものの、ニュース番組やスポーツ情報番組などでハイライトやダイジェストが放送される場合がある。

ドジャースvsブルワーズ第1戦を無料で見るには？

2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦「ミルウォーキー・ブルワーズ vs ロサンゼルス・ドジャース」は、地上波のNHK総合に加え、AmazonプライムビデオやMLB.tvの無料体験を利用して視聴できる。

試合は日本時間10月12日(月・祝)9:00開始予定。無料で視聴したい場合は、地上波または各サービスの無料体験を利用する方法がある。

視聴方法 無料視聴 内容 NHK総合 ○ 地上波で生中継 Amazonプライムビデオ ○ 30日間無料体験あり MLB.tv ○ 7日間無料体験あり

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