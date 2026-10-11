【無料あり】ドジャース優勝決定シリーズ第1戦の地上波・民放テレビ中継は？MLBポストシーズン

MLBポストシーズンのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦で、ロサンゼルス・ドジャースがミルウォーキー・ブルワーズと対戦する。
本記事では、ドジャース対ブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第1戦について、地上波・民放テレビ放送を紹介する。
ドジャース優勝決定シリーズ第1戦の日程・開始時間
2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦では、ミルウォーキー・ブルワーズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。
試合は日本時間10月12日(月・祝)9:00にプレイボール予定。ブルワーズがホームフィールド・アドバンテージを持つため、第1戦は敵地ミルウォーキーで開催される。
項目
内容
試合
ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦
対戦カード
ミルウォーキー・ブルワーズ vs ロサンゼルス・ドジャース
日程
10月12日(月・祝)
試合開始
9:00 ※日本時間
会場
アメリカンファミリー・フィールド
開催地
ウィスコンシン州ミルウォーキー
ドジャースにとっては、ワールドシリーズ進出を懸けた7戦4勝制のシリーズ初戦。敵地で行われる重要な第1戦で白星スタートを切れるか注目される。
ドジャースvsブルワーズ第1戦のテレビ放送予定
2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦「ブルワーズ vs ドジャース」は、NHK総合、NHK BSプレミアム4K、J SPORTS 3で生中継される。
地上波ではNHK総合が8:15から生中継を実施。一方、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビなどの民放各局では、地上波での生中継は予定されていない。
放送サービス
放送有無
放送時間
NHK総合
○ 生中継
8:15～11:54
NHK BSプレミアム4K
○ 生中継
8:15～
○ 生中継
8:55～
日本テレビ
×
生中継なし
テレビ朝日
×
生中継なし
TBS
×
生中継なし
テレビ東京
×
生中継なし
フジテレビ
×
生中継なし
NHK総合では試合が延長した場合、サブチャンネルで中継が継続される予定となっている。民放各局では生中継はないものの、ニュース番組やスポーツ情報番組などでハイライトやダイジェストが放送される場合がある。
ドジャースvsブルワーズ第1戦を無料で見るには？
2026年MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦「ミルウォーキー・ブルワーズ vs ロサンゼルス・ドジャース」は、地上波のNHK総合に加え、AmazonプライムビデオやMLB.tvの無料体験を利用して視聴できる。
試合は日本時間10月12日(月・祝)9:00開始予定。無料で視聴したい場合は、地上波または各サービスの無料体験を利用する方法がある。
視聴方法
無料視聴
内容
NHK総合
○
地上波で生中継
○
30日間無料体験あり
○
7日間無料体験あり
MLBポストシーズン2026のおすすめ視聴方法
【Amazonプライムビデオ】30日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『SPOTVチャンネル』では、MLB2026ポストシーズンを試合開催日に毎日1試合ライブ配信する。
プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。
Amazonプライムビデオ登録方法
- Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス
- 視聴したい試合を選択
- 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ
- 支払い方法を入力
- 登録完了後、視聴を開始する
※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。
【MLB.tv】全試合配信！7日間無料体験あり
まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
【SPOTV NOW】MLBポストシーズンもライブ配信
『SPOTV NOW』では、2026シーズンもポストシーズンまでMLBを視聴できる。ポストシーズンの試合は全試合をライブ配信予定となっている。SPOTV NOW登録方法
- 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
- 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
- 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！
【Lemino】SPOTVパックで全試合配信！
LeminoはMLBポストシーズン2026のワイルドカードシリーズ～ワールドシリーズまで全試合が視聴できる『SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ』を販売。同パッケージは3,000円(税込)で販売されており、MLBだけでなくサウジアラビア・オーストラリアのサッカーリーグの一部試合、BMXなどのコンテンツもライブ＆見逃し視聴可能だ。
SPOTV NOW ポストシーズンパック購入方法
- LeminoのMLB特設ページへアクセス
- 「SPOTV NOW ポストシーズンパッケージ 詳細はこちら！」をタップ
- 購入ボタンをタップ
- dアカウントでログイン
- 支払い情報を入力
- 申し込み内容を確認して購入完了
MLBポストシーズン2026の関連情報
- トーナメント表｜MLBポストシーズン2026
- MLBポストシーズン2026 出場チーム・試合日程・テレビ放送予定
- MLBポストシーズンのルール・仕組み・レギュレーションまとめ
- NHKのドジャース中継予定は？MLBポストシーズン2026で放送する試合はいつ？
- ドジャース戦の地上波NHK中継・Amazon配信・無料視聴はある？
- 大谷翔平のMLBポストシーズン2026投手登板予定は？
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。