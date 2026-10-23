『ドクターX ～白衣のマフィア～』はどこで見られる？配信視聴方法

話題の作品『ドクターX ～白衣のマフィア～』を視聴したいものの、どの動画配信サービスで見られるのか分からない人も多いだろう。

本記事では、『ドクターX ～白衣のマフィア～』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法について紹介する。

「ドクターX ～白衣のマフィア～」はどこで見られる？

日本の医療ドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」の韓国版「ドクターX ～白衣のマフィア～」は、Netflixで配信されている。

配信開始日は2026年10月9日。U-NEXTやAmazonプライム・ビデオなど、Netflix以外の主要動画配信サービスでの配信予定はなく、地上波テレビでの放送予定もない。

視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで見放題視聴できる。

項目 内容 配信サービス Netflix 配信形態 世界独占配信 配信開始日 2026年10月9日 視聴料金 Netflixの月額料金のみ 他サービスでの配信 なし 地上波テレビ放送 なし

「ドクターX ～白衣のマフィア～」の概要

「ドクターX ～白衣のマフィア～」は、日本の医療ドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」の韓国版。

原作における大門未知子にあたる天才外科医ケ・スジョンを演じるのは、キム・ジウォン。エゴと腐敗が渦巻く病院で、患者を救い出すべく挑んでいく。

主なキャスト

キム・ジウォン

イ・ジョンウン

ソン・ヒョンジュ

キム・ウソク

Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？

Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。

『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。

そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。

付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。

項目 内容 おすすめの登録方法 LYPプレミアム with Netflix Netflix 各プランを利用可能 LYPプレミアム特典 利用可能 追加料金 Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時) 主な特典 LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど キャンペーン 初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与 キャンペーン終了日 未定

LYPプレミアム with Netflixの登録方法

LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 希望するNetflixのプランを選択 画面の案内に沿って会員登録を完了する



