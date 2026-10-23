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docror x株式会社テレビ朝日
「ドクターX ～白衣のマフィア～」をLYPプレミアム with Netflixでお得に視聴！
Yuta Tokuma

『ドクターX ～白衣のマフィア～』はどこで見られる？配信視聴方法

『ドクターX ～白衣のマフィア～』の配信はどこ？Netflixでの視聴方法・配信日・料金まとめ。

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本記事では、『ドクターX ～白衣のマフィア～』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法について紹介する。

「ドクターX ～白衣のマフィア～」はどこで見られる？

日本の医療ドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」の韓国版「ドクターX ～白衣のマフィア～」は、Netflixで配信されている。

配信開始日は2026年10月9日。U-NEXTやAmazonプライム・ビデオなど、Netflix以外の主要動画配信サービスでの配信予定はなく、地上波テレビでの放送予定もない。

視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで見放題視聴できる。

項目

内容

配信サービス

Netflix

配信形態

世界独占配信

配信開始日

2026年10月9日

視聴料金

Netflixの月額料金のみ

他サービスでの配信

なし

地上波テレビ放送

なし

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「ドクターX ～白衣のマフィア～」の概要

「ドクターX ～白衣のマフィア～」は、日本の医療ドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」の韓国版。

原作における大門未知子にあたる天才外科医ケ・スジョンを演じるのは、キム・ジウォン。エゴと腐敗が渦巻く病院で、患者を救い出すべく挑んでいく。

主なキャスト

  • キム・ジウォン
  • イ・ジョンウン
  • ソン・ヒョンジュ
  • キム・ウソク
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項目

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