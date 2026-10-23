『ドクターX ～白衣のマフィア～』はどこで見られる？配信視聴方法

話題の作品『ドクターX ～白衣のマフィア～』を視聴したいものの、どの動画配信サービスで見られるのか分からない人も多いだろう。
本記事では、『ドクターX ～白衣のマフィア～』がどこで見られるのか、配信中の動画サービスや視聴方法について紹介する。
「ドクターX ～白衣のマフィア～」はどこで見られる？
日本の医療ドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」の韓国版「ドクターX ～白衣のマフィア～」は、Netflixで配信されている。
配信開始日は2026年10月9日。U-NEXTやAmazonプライム・ビデオなど、Netflix以外の主要動画配信サービスでの配信予定はなく、地上波テレビでの放送予定もない。
視聴するにはNetflixへの登録が必要で、月額プランに加入すれば追加料金なしで見放題視聴できる。
項目
内容
配信サービス
配信形態
世界独占配信
配信開始日
2026年10月9日
視聴料金
Netflixの月額料金のみ
他サービスでの配信
なし
地上波テレビ放送
なし
「ドクターX ～白衣のマフィア～」の概要
「ドクターX ～白衣のマフィア～」は、日本の医療ドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」の韓国版。
原作における大門未知子にあたる天才外科医ケ・スジョンを演じるのは、キム・ジウォン。エゴと腐敗が渦巻く病院で、患者を救い出すべく挑んでいく。
主なキャスト
- キム・ジウォン
- イ・ジョンウン
- ソン・ヒョンジュ
- キム・ウソク
Netflix(ネットフリックス)のおすすめ視聴方法は？
Netflix(ネットフリックス)へ新たに加入する場合は、LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになったLYPプレミアム with Netflix経由での登録がおすすめだ。
『LYPプレミアム with Netflix』では、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアムの特典も利用可能。LYPプレミアム会員向けのLINE関連特典に加え、Yahoo!ショッピングでのポイント還元率アップなども利用できる。
そのため、Netflix単体で加入するよりも、実質追加料金なしでLYPプレミアムの特典も使える点がメリットとなる。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録するユーザーを対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。
付与されるPayPayポイントは、初回登録したNetflixプランと同額相当。ポイントは登録から2カ月後の中旬～下旬を目安に付与される。
項目
内容
おすすめの登録方法
Netflix
各プランを利用可能
LYPプレミアム特典
利用可能
追加料金
Netflix月額料金そのまま(※非キャンペーン時)
主な特典
LINEのプレミアム特典、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなど
キャンペーン
初回登録者を対象に会員費1カ月分相当のPayPayポイントを付与
キャンペーン終了日
未定
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