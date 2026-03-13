Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
dochin
堂珍嘉邦×中川晃教のファンクラブ合同イベントがU-NEXTで独占配信
GOAL

堂珍嘉邦×中川晃教のファンクラブ合同イベントの配信視聴方法

堂珍嘉邦×中川晃教のファンクラブ合同イベントの放送・配信予定、視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

U-NEXTなら映画・ドラマ・スポーツ・アニメなどが見放題！

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXT

U-NEXTなら映画・ドラマ・スポーツ・アニメなどが見放題！

31日間無料体験に登録

「Drunkboat×N.A NETWORK Presents『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

堂珍嘉邦×中川晃教のファンクラブ合同イベントがU-NEXTで独占配信31日間無料トライアル

本記事では、『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』｜概要

俳優、シンガーとして活躍する堂珍嘉邦と中川晃教による合同イベント「堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026」。本公演は、堂珍嘉邦オフィシャルファンクラブ Drunkboatと中川晃教オフィシャルファンクラブN.A NETWORKの共催イベントとして、今年1月、それぞれのファンクラブ会員限定で開催された。その模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

日程・放送予定

  • 配信開始：3月14日（土）20:00 ～ライブ終了まで
  • 見逃し配信期間：配信準備完了次第～4月14日（火）23:59まで
  • 配信情報：U-NEXT

U-NEXTの視聴方法

Drunkboat×N.A NETWORK Presents『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

堂珍嘉邦×中川晃教のファンクラブ合同イベントがU-NEXTで独占配信31日間無料トライアル

広告
0