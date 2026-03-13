堂珍嘉邦×中川晃教のファンクラブ合同イベントの配信視聴方法

「Drunkboat×N.A NETWORK Presents『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』｜概要

日程・放送予定

U-NEXTの視聴方法

俳優、シンガーとして活躍する堂珍嘉邦と中川晃教による合同イベント「堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026」。本公演は、堂珍嘉邦オフィシャルファンクラブ Drunkboatと中川晃教オフィシャルファンクラブN.A NETWORKの共催イベントとして、今年1月、それぞれのファンクラブ会員限定で開催された。その模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

Drunkboat×N.A NETWORK Presents『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください