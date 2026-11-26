3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用 3カ月99円で読み放題！ Kindle+ 【対象者限定】電子書籍読み放題の「Kindle+」が期間限定割引！ 12/7(月)まで3カ月合計99円キャンペーンを実施 数百万冊の人気マンガや小説が読み放題 オファーを確認 3カ月99円 3カ月間・月額99円！ Audible 話題の小説などが聴ける「Audible」が期間限定割引！ 12/23(水)まで3カ月間・月額99円キャンペーンを実施 話題の人気作から名作まで聴き放題 3カ月間・月額99円 期間限定でお得に登録 最初の3カ月0円！ Music Unlimited

1億曲以上から選んで聴ける「Music Unlimited」が期間限定割引！ 2027/1/11(月)まで3カ月間0円キャンペーンを実施 広告なしでオンデマンド再生可能 広告なしでオンデマンド再生可能 3カ月間0円 期間限定で無料利用

Amazonの年末最後の大型セール「Amazonブラックフライデー2026」が、11月27日(金)の先行セールからスタートする。

本記事では、PS5 ProをはじめとするPS5本体や周辺機器のセール情報を紹介する。

PS5 Pro本体はAmazonブラックフライデー2026で安くなる？

セール開始前時点で、Amazonブラックフライデー2026におけるPS5 Pro本体の値下げは確認できていない。

2025年のAmazonブラックフライデーでは、PS5 Pro(CFI-7000B01)が104,980円(税込)から販売されていた。2026年4月2日(木)にはPS5シリーズの希望小売価格が改定され、現在のPS5 Proの希望小売価格は137,980円(税込)となっている。2026年11月19日(木)には数量限定のPS5デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用も希望小売価格は55,000円(税込)で発売された。

11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59の先行セール、11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59の本セールではPS5やセット商品がセール対象となる可能性もあるため、在庫切れ前にいち早く購入するためにも「欲しいものリスト」を活用するなどし、ブラックフライデー開始時に素早く価格をチェックできるようにしたい。

セール 開催期間 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59

Amazonブラックフライデー2026で注目のPS5本体・周辺機器一覧

AmazonではPS5 ProやPS5の通常版、デジタル・エディションのほか、プレイステーション ストアチケットとのセット商品も取り扱われている。ディスクドライブやコントローラーなどの周辺機器とあわせて、セール開始後に割引がスタートする可能性もあるため、事前に商品ページをチェックしておこう。

なお、過去のAmazonセールでは「本体＋ソフトのセット」や「本体＋プレイステーション ストアチケット」などがセール価格で販売される例があった。

※下記商品の割引の有無はセール開始後に商品ページから確認可能。

【PS5 本体】

商品 購入先 PS5 Pro(CFI-7000B01) Amazonで見る PS5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用(CFI-2200B02S) Amazonで見る PS5 デジタル・エディション 日本語専用(CFI-2200B01) Amazonで見る PS5 デジタル・エディション(CFI-2000B01) Amazonで見る PS5 通常版(CFI-2000A01) Amazonで見る

【PA5本体＋プレイステーション ストアチケット】

商品 購入先 PS5 デジタル・エディション 日本語専用(CFI-2200B01)＋プレイステーション ストアチケット 10,000＋3,000円(オンラインコード) セット Amazonで見る PS5 デジタル・エディション 日本語専用モデル＋プレイステーション ストアチケット 3,000円 セット Amazonで見る

【PS5 周辺機器】

商品 購入先 DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)＋PS5用コントローラー充電ケーブル3m(Amazon.co.jp限定) Amazonで見る ディスクドライブ ミッドナイト ブラック(CFI-ZDD1J01) Amazonで見る ディスクドライブ(CFI-ZDD1J) Amazonで見る 縦置きスタンド(CFI-ZVS1P) Amazonで見る Access コントローラー(CFI-ZAC1J) Amazonで見る

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデー2026でPS5をお得に購入する方法

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonブラックフライデー2026では、先行セールを含む期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて最大18%（上限10,000ポイント）が還元されるポイントアップキャンペーンが実施される。

参加にはエントリーする必要があるが、結果的に還元対象のお買いもの額を満たさなかったとしてもデメリットは無いため、忘れずにエントリーしておこう。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント

※一部商品はポイントアップの対象外。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリーする

Amazonプライム会員に登録する

ブラックフライデーはプライム会員以外も参加できるが、プライム会員はポイントアップや対象商品の無料配送などの特典を利用できる。

Amazonプライムは月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する方などは30日間の無料体験が利用可能だ。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

PS5・ゲーム情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。