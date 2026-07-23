移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏はWettfreundeの取材に対し、39歳のナーゲルスマン氏が再び監督のベンチに戻るのは「時間の問題にすぎない」との見方を示した。

ドイツ代表での指揮を終えてからまだ日が浅いこともあり、「現時点ではまだオファーはない」という。「今は彼に開かれているクラブがない」ためだが、状況はすぐに変わる可能性があるとしている。

ディ・マルツィオ氏は、とりわけイングランド・プレミアリーグをナーゲルスマン氏の行き先候補として挙げた。「昨年のプレミアリーグで起きた出来事、つまり4つか5つのトップチームが監督を交代したことを考えれば、それらのクラブのいくつかがシーズン開幕時に期待を下回った場合、彼はプレミアリーグへ移る可能性がある最初の一人になるだろう」とイタリア人ジャーナリストは語っている。

そのため、前ドイツ代表監督は「そう遠くないうちに再びクラブで見ることになる」とし、ナーゲルスマン氏は「クラブフットボールにうってつけの人物だ。毎日チームと仕事をしなければならないタイプだから、2、3カ月の問題にすぎないと思う」と続けた。

同様の見解は、ロタール・マテウス氏もSkyですでに示している。ただ、歴代最多出場の元ドイツ代表選手は、39歳のナーゲルスマン氏が新たなクラブを見つけるのは来年になってからだとみている。「彼は自分にとって最高カテゴリーしか考えないタイプだと思うが、現時点ではすべてのトップクラブで監督のポストが埋まっている。ユリアンがクリスマスまでどこの監督ベンチにも座っていないと私は考えている」

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ユルゲン・クロップ氏がDFBでユリアン・ナーゲルスマン氏の後任に就く見込み

ナーゲルスマン氏は、2026年ワールドカップで期待外れの成績に終わった後、ドイツ代表監督の職を辞していた。アメリカ、カナダ、メキシコで開催された同大会で、ドイツ代表は16強でパラグアイという大穴相手にPK戦の末に敗れていた。

38歳の後任はユルゲン・クロップ氏となる。元ドルトムントおよびリバプール指揮官である同氏、そして現在の雇用主であるレッドブルとの間では、すでに合意に達しており、あす金曜日にも新たなドイツ代表監督として正式発表される予定だ。

クロップ氏はDFBと2030年7月末までの契約を結び、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドで開催されるEURO2028、そして2030年の大陸間ワールドカップでドイツ代表を率いることになる。