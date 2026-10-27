エルベ川のほとりでヘッセン勢が歓喜した。アイントラハト・フランクフルトが見事にDFBポカールのベスト16進出を決めた。アディ・ヒュッター監督率いるチームは、ハンブルガーSVとの1部勢対決を敵地で3-1（前半0-0）で制し、厳しい日々が続くなか、クラブ史上6度目のカップ戦制覇をひそかに夢見ることができる。

主将ロビン・コッホのヘディング弾（56分）、ヨナタン・ブルカルト（71分）、ユネス・エブヌタリブ（75分）のゴールがフォルクスパルクを静まり返らせた。互角に渡り合えたのは前半だけだったHSVには、さらなる打撃となった。ホームチームのテレム・モッフィ（79分）は一矢を報いるにとどまった。

「僕たちはよくやった」と、中盤の司令塔マリオ・ゲッツェは語った。「もちろん前半は明らかに物足りなかった。でも試合が進むにつれ、特に後半は本当に、本当によくやれた」。フランクフルトは全体として「良い方向に向かっている」とも話した。

負傷者に悩まされるハンブルガーSVは、週末のリーグ戦でも昇格組パーダーボルンに0-1で敗れていた。不振にあえぐヘッセン勢に喫したポカール2回戦敗退は、失望の結果だ。 ただし、メルリン・ポルツィン監督率いるチームに挽回の機会はすぐ訪れる。日曜日（17時30分／DAZN）に両チームはリーグ戦で再び対戦し、今度はフランクフルトで試合が行われる。

週末のリーグ戦での敗戦後に離脱した司令塔ファビオ・ヴィエイラ、新加入のビラル・ナディル（ともに太ももの負傷）、ユスフ・ポウルセン（股関節の問題）を含む計7人の選手を欠きながらも、ハンブルガーSVは5万7000人の観衆の前で自信を持って試合に臨んだ。「今いる選手たちとともに、この大会への意欲は最大限に高まっている。彼らを全面的に信頼している」と、HSVのポルツィン監督はキックオフ直前にRTLで語った。ヒュッター監督は「重要な試合」だと述べ、自分たちのチームは「準備ができている」と話した。

しかし、序盤に主導権を握って最初のチャンスをつくったのはホームチームだった。モッフィはフリーの場面でボールを扱い損ね（22分）、ザカリア・エル・ワフディの強烈なシュートはフランクフルトのGKノア・アトゥボルに阻まれた（24分）。アルベルト・グレンベックは7メートルの距離からボールをつついたが、ファーポストの外に逸れた（29分）。

一方のフランクフルトはどうだったか。2018年のカップ王者は、ボルシア・ドルトムントに0-1で敗れてから3日後のこの試合でまずまずのプレーを見せたものの、当初は目立ったチャンスをつくれなかった。30分が経過したころ、堂安律の巧みな仕掛けを受けたブルカルトが、右寄りの位置から突如シュートを放った。

一方、フォルクスパルクシュタディオンでハーフタイムに話題となったのは、35分の場面だった。エル・ワフディがペナルティーエリア内でフランクフルトのDFコッホに体をぶつけられて倒れた際、VARが介入しなかったことに、ハンブルガーSV側は納得がいかなかった。

後半はアウェーチームが主導権を握り、すぐに報われた。ウズンのクロスからブルカルトが完璧なヘディングで落とすと、コッホがボールをゴールラインの向こうへ押し込んだ。HSVは猛攻で応じたが、至近距離からのヘディングで無人のゴールを外したモッフィ（64分）も、グレンベック（70分）も決められない。代わって反対側では、ブルカルトとエブヌタリブが勝負を決めた。

途中出場の切り札2人がアウクスブルクを救う。3部勢に辛勝

FCアウクスブルクは、途中出場の切り札たちのおかげでカップ戦での不名誉な敗戦を辛くも回避した。リーグ戦で直近5試合勝利がなかったブンデスリーガ勢は、果敢に挑んだ3部昇格組SGゾネンホフ・グロースアスパッハとの敵地での接戦を4-2（前半2-1）で制し、ベスト16に進出。途中出場のアリヨン・イブラヒモビッチとアントン・カーデがゴールを決めた。

ロドリゴ・リベイロ（13分、21分）が挙げたアウクスブルクの2点を、ルカ・モリナリ（23分）と主将フォルカン・ジェリクタシュ（47分）が取り返した。 しかし、投入から4分後のイブラヒモビッチ（69分）が25メートルの距離からボールを鮮やかに曲げてホームチームのゴールへ決めた。イブラヒモビッチと同時に入ったカーデ（74分）が、この白熱した一戦の決着をつけた。

自らを「村のクラブ」と呼ぶアスパッハのチームは、1回戦で2部のアルミニア・ビーレフェルトを退けており（PK戦3-0）、「おそらくクラブ史上最大の試合」に燃えていた。前兆も良さそうに見えた。クラブのマスコットである雌ロバのアンディレが、Skyでしばらく迷った末にSGSのニンジン入りの器を選んだのだ。

だが、動物も予想を外す。リベイロが反転しながら決め、アウクスブルクが先制した。反対側ではマリウス・クンデのシュートがポストの内側に当たり、その直後、リベイロが0-2とした。そこからモリナリが反撃。まず自ら決め、続いて2-2のゴールをお膳立てした。

スタンドにいたアスパッハの熱烈なファン、アンドレア・ベルクは番狂わせを期待した。しかし、この歌手はアウクスブルクの切り札たちを計算に入れていなかった。

2つの記録が途切れる。2部ボーフムがマインツに番狂わせ

アウェーで強さを発揮してきたブンデスリーガのFSVマインツ05が、DFBポカール2回戦で予想外の敗北を喫した。2部VfLボーフムとの敵地での一戦に0-2（前半0-0）で敗れ、シーズンをまたいで続いていたアウェーでの6連勝が止まった。一方、格下のボーフムは懸命なプレーで、今季初のホーム勝利をつかんだ。

カテゴリーの差を感じさせない試合で、クリスティアン・ラスムッセン（46分）がボーフムに先制点をもたらし、FWフィリップ・ホフマン（75分）が追加点を挙げた。VfLにとっては、ささやかな雪辱にもなった。両チームの前回対戦では、マインツが4-1で勝利し、ボーフムの7度目となるブンデスリーガからの降格が決まっていた。 一方、優勝候補のマインツは4大会連続でポカールのベスト16進出を逃した。

「ホームかアウェーかにかかわらず、力を発揮し、基本をしっかり実行しなければならない。特にポカールでのボーフム戦では」と、マインツのウルス・フィッシャー監督は試合前に警戒を促していた。両チームの対照的な記録は、マインツが優勝候補であることを裏付けていた。

しかし、1968年と1988年にポカール決勝へ進んだクラブを相手に、ブンデスリーガ勢は明らかに苦戦した。互角だった前半を終え、ラスムッセンが、カストロパー通りにあり改修中のルーアシュタディオンを歓喜に沸かせた。そのシュートには、少しの幸運もあった。マインツの司令塔、佐野海舟に当たってボールの軌道が変わり、GKには止められなくなったのだ。

マインツの猛反撃はなく、フィッシャー監督は3人を同時に交代させて流れを変えようとした。しかし、追加点を奪ったのはボーフムだった。ヤルネ・ストイカースの横パスをホフマンが押し込むだけでよく、ルール地方は歓喜に包まれた。