デニズ・ウンダフにとって、間違いなくカレンダーに記してはいなかった予定だった。10月1日木曜日、17時30分、VfBシュトゥットガルト対グロイター・フュルトのテストマッチ。本来であれば、この人気者はその時間、DFBチームとともにセルビアとの代表戦に向けて準備しているはずだった。だが、ユルゲン・クロップ代表監督は、合計44人を招集した2つのメンバーリストのどちらにも、この人気者の居場所を驚くことに用意しなかった。理由は、彼が「まだ本当の意味でシーズンに入り込めていない」からだという。

ウンダフはシュトゥットガルトで少なくともすでに4アシストを記録していた。だが実際には、ワールドカップのグループステージ第2戦、コートジボワール戦で決めた試合終盤の決勝ゴール以来（ずいぶん前のことだ）、自身の得点から遠ざかっていた。全コンペティションとテストマッチを合わせたすべての出場を合算すると、ウンダフは10試合連続で無得点のままだった。その苦しみから解放されたのが今回のフュルトとのテストマッチで、5-0の勝利の中で2得点を挙げた。

これはクロップへの小さなアピールでもあった。その一方でクロップは、就任後初のFWによる得点をいまだ待ち続けている。新指揮官の下でこれまで決まった3ゴールは、いずれもMFによるものだ。オランダとの1-1ではフェリックス・ヌメチャがネットを揺らし、セルビア戦の待望の2-0勝利ではトム・ビショフとフロリアン・ヴィルツが得点した。

ハフェルツ、エブノウタリブ、ブルカルト、ヴォルテマーデはクロップの下で無得点

クロップの初陣となったオランダ戦では、センターフォワードの最有力候補が先発した。カイ・ハフェルツだ。イングランド王者FCアーセナルに所属する27歳は、しかし筋肉の張りのため30分過ぎに交代を強いられ、その後は代表チームから離脱までしている。ハフェルツに代わって入ったのは、アイントラハト・フランクフルト所属のデビュー戦となったユネス・エブノウタリブ（23）だったが、オランダ戦の残り時間でも、その次に先発したギリシャ戦（0-1）でも、完全に納得させる内容は見せられなかった。

メンバー変更後、セルビア戦ではニック・ヴォルテマーデが先発のチャンスを得た。25歳の彼は、この数カ月で浮き沈みのある時期を過ごしてきた。昨夏には大きな期待を背負い、7500万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドへ移籍したものの、その後はワールドカップを底とする失望のシーズンを送り、その末にユヴェントス・トリノへレンタル移籍した。セルビア戦では試合によく入っており、ボックス内で存在感も放っていたが、フィニッシュでは必要な精度を欠いた。 59分には至近距離で完全にフリーの状態から大きな決定機を外している。

クロップにとって4人目のFWであるヨナタン・ブルカルトは、ギリシャ戦とセルビア戦の両方で途中出場した。合計38分間の出場で記録したのは、危険のないシュート1本だけだった。アイントラハト・フランクフルト所属の26歳は、日曜日にテッサロニキで行われるギリシャとの第2戦で先発のチャンスを得るかもしれない。

ここまで、さらなる起用を強く推せるようなアピールをしたFWは一人もいない。それだけにクロップはウンダフの調子の上向きを注意深く見守るはずだが、とりわけ好意的に目を向けることになるのは、自身の「第3のメンバー」で起きていることだろう。というのも、現在のドイツU-21代表では、2人のFWが一気に存在感を強めているからだ。

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パリス・ブルンナーとニコロ・トレゾルディがU-21で旋風

パリス・ブルンナー（20）は、ASモナコで好スタートを切ったシーズン序盤の勢いそのままに、先週土曜日のラトビア戦で迎えたU-21デビュー戦でいきなり2得点を挙げた。クラブ・ブルージュ所属のニコロ・トレゾルディ（22）もその試合で1得点を記録し、水曜日のマルタ戦4-1勝利ではハットトリックを追加した。通算16得点となったトレゾルディは、U-21代表の歴代得点ランキングでハイコ・ヘアリッヒ（17得点）、ピエール・リトバルスキ（18得点）に次ぐ3位に浮上した。ビショフがクロップ率いるA代表へ移った後には、トレゾルディがこのチームをキャプテンとしてピッチに導いた。

ただし、ブルンナーやビショフとは異なり、トレゾルディ自身は現時点で（まだ）昇格の対象にはなっていない。その理由はパフォーマンスではなく、いまだ結論の出ていない国籍問題にある。クロップだけでなく、イタリア代表監督ロベルト・マンチーニもこの3重国籍の選手に熱心にアプローチしており、理論上はアルゼンチン代表としてプレーする資格も持っている。 決断が下されるのは来夏のU-21欧州選手権後になる見込みだ。

「僕の心は50対50だ。どちらの国も自分にとってとても大きな意味がある」と、トレゾルディは最近語った。「ドイツのユニフォームを誇りを持って着ているし、ここにいるのが本当に好きだ。まずはここで欧州選手権を戦いたい。その後に、今後どうなるか見ていくことになる」。クロップとはすでに「良い話し合い」を持ったという。「自分の状況を説明したし、彼も理解してくれた。彼は本当に素晴らしい人だ。あれは監督と選手の会話ではなく、父と息子の会話のようだった。彼は、自分のために扉はいつでも開かれていると言ってくれた」。ここまで起用された4人の不発を受け、その扉は今まで以上に開かれている。