デニズ・ウンダフにとって、間違いなくカレンダーに記していなかった日程だった。10月1日木曜日午後5時30分、シュトゥットガルト対グロイター・フュルトのテストマッチ。本来であれば、その時間には人気者のウンダフはDFBチームの一員としてセルビア戦に向けた準備を進めているはずだった。ところがユルゲン・クロップ代表監督は、合計44人で構成された2つの招集メンバーのいずれにも、この人気者の居場所を用意しなかった。理由は、彼が「まだ本当の意味でシーズンに入り込めていない」からだった。

ウンダフはシュトゥットガルトで、少なくともすでに4アシストを記録していた。だが実際には、W杯グループステージ第2戦のコートジボワール戦で決めた試合終盤の決勝ゴール以来、自身の得点からは遠ざかっていた。全大会とテストマッチを含むすべての出場を合算すると、ウンダフは10試合連続で無得点だった。その苦境を打破したのが今回のフュルト戦で、5-0の勝利の中で2得点を決めた。

それはクロップに向けた小さなアピールでもあった。一方でそのクロップは、就任後初のFWによるゴールを依然として待ち続けている。新代表監督の下で生まれたここまでの3得点は、いずれもMFによるものだ。フェリックス・ヌメチャがオランダ戦の1-1でネットを揺らし、セルビア戦での待望の2-0勝利はトム・ビショフとフロリアン・ヴィルツがもたらした。

クロップ体制下で無得点のハフェルツ、エブノウタリブ、ブルカルト、ヴォルテマーデ

クロップの初陣となったオランダ戦では、最も自然な候補がセンターフォワードで先発した。カイ・ハフェルツだ。イングランド王者FCアーセナルに所属する27歳は、しかし筋肉の張りのため前半30分で交代を余儀なくされ、その後は代表チームから離脱することにさえなった。ハフェルツに代わって入ったのは、アイントラハト・フランクフルト所属のデビュー戦だったユネス・エブノウタリブ（23）。ただ、オランダ戦の残り時間でも、その次に先発したギリシャ戦（0-1）でも、完全に納得させる出来ではなかった。

メンバー変更後、セルビア戦ではニック・ヴォルテマーデが先発のチャンスを得た。25歳の彼は波のある数カ月を過ごしてきた。昨夏には7500万ユーロを投じたニューカッスル・ユナイテッドへの移籍とともに大きな期待を集めたが、その後はW杯をどん底とする失望のシーズンを送り、さらにユヴェントスへレンタル移籍した。セルビア戦ではプレーにしっかり入れており、ボックス内でも存在感を放っていたが、フィニッシュでは必要な精度を欠いた。59分には至近距離で完全にフリーの状態からシュートを外し、決定機を逃した。

クロップにとって4人目のストライカーであるヨナタン・ブルカルトは、ギリシャ戦とセルビア戦の両方で途中出場した。合計38分の出場で記録したのは、危険性の低いシュート1本だけだった。アイントラハト・フランクフルト所属の26歳は、日曜日にテッサロニキで行われるギリシャとのリターンマッチで先発のチャンスを得るかもしれない。

ここまで、今後の起用に向けて本当の意味で推薦状を差し出したFWは誰もいない。したがってクロップは、ウンダフの調子の推移を注意深く見守ることになりそうだ。だが何よりも好意的に追っているのは、自身の「第3の陣容」で起きている動きかもしれない。というのも、現在のドイツU-21代表では2人のFWが強く存在感を示しているからだ。

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パリ・ブルンナーとニコロ・トレゾルディがU-21で旋風

パリ・ブルンナー（20）は、ASモナコでの力強いシーズン序盤を経て、先週土曜日のラトビア戦で迎えたU-21デビュー戦でいきなり2得点を挙げた。クラブ・ブルージュ所属のニコロ・トレゾルディ（22）もこの試合で1得点を記録し、水曜日のマルタ戦での4-1勝利ではハットトリックを追加した。通算16得点となったトレゾルディは、U-21代表の歴代得点ランキングでハイコ・ヘルリッヒ（17得点）とピエール・リトバルスキー（18得点）に次ぐ3位に浮上した。ビショフがクロップ率いるA代表に移った後は、トレゾルディが主将としてチームをピッチに導いた。

ただ、ブルンナーやビショフとは異なり、トレゾルディ自身は現時点で（まだ）昇格の対象にはなっていない。それは彼のパフォーマンスが理由ではなく、いまだ答えの出ていない国籍問題によるものだ。クロップに加え、イタリア代表監督ロベルト・マンチーニもこの三重国籍の選手に強い関心を示しており、理論上はアルゼンチン代表としてプレーする資格もある。決断は来夏のU-21欧州選手権後まで下されない見通しだ。

「僕の心は50対50だ。どちらの国も僕にとってとても大きな意味がある」とトレゾルディは最近語った。「ドイツのユニフォームを誇りを持って着ているし、ここにいるのが本当に好きだ。まずはここでEUROを戦いたい。その後に、どうなるかを見ていくことになる」。クロップとはすでに「良い話し合い」をしたという。「自分の状況を説明したし、彼も理解してくれた。彼は本当に素晴らしい人だ。あれは監督と選手の会話ではなく、父と息子の会話のようだった。彼は、僕にとって扉はいつでも開かれていると言ってくれた」。これまで起用された4人の不発ぶりを見れば、その扉は今までになく開かれている。