ナサニエル・ブラウンはギリシャ戦で、まだ代表通算10試合目を戦ったばかりだった。だが、23歳のバイエルン所属の左サイドバックは、それでもドイツ代表の先発メンバーの中ではすでにベテラン組に数えられていた。ブラウンを大きく上回る出場数を誇るのはジョナタン・ターとヨシュア・キミッヒだけで、カリム・アデイェミとフェリックス・ヌメチャもランキングではブラウンをわずかに上回っている。

ユルゲン・クロップ代表監督は、初招集に向けて多くのポジションで頭を悩ませていたはずだ。ただ、左の守備陣だけはブラウンの存在によって、短期的にも長期的にも有望な布陣に見えていた。予想通り、クロップは最初の2試合となったオランダでの一戦、そしてギリシャ戦でブラウンを先発に起用した。問題は、ブラウンのパフォーマンスが全体的に期待外れだったことだ。直近のバイエルンでも同様で、アルフォンソ・デイヴィスとのポジション争いで後れを取っている。

ブラウンは2試合とも、前に出た場面では確かにアクセントを加えた。ベストプレーとなったのは、オランダとの1-1の試合でカリム・アデイェミの派手に逸した決定機を演出した場面だった。だが、全体としてはブラウンに打開力が欠けていた。たとえば、失望を招く0-1でのギリシャ敗戦では、8本のクロスのうち味方に通ったのは1本だけだった。

ただ、より懸念されたのは守備対応の不十分さだった。ブラウンはクリセンシオ・サマーフィルとコンスタンティノス・カレツァスという俊敏なマッチアップ相手に大きく苦しみ、背後にスペースを繰り返し空けてしまった。さらにオランダ戦の終盤の同点弾では、得点者コーディ・ガクポとの1対1にも敗れている。

ドイツ代表：いよいよラウムとミッテルシュテットにアピールの機会

最初のメンバーに入った選手の多くと同じく、ブラウンも月曜日に代表チームを離れた。これで定位置を脅かされることになるのだろうか。木曜日のセルビア戦、そして日曜日のギリシャでの一戦では、ダヴィド・ラウムとマクシミリアン・ミッテルシュテットに出場機会が与えられる。

この2人はここ数年、左サイドバックの座を巡って継続的に争ってきたが、ブラウンが2025年10月にデビューし、春にレギュラーとして定着すると状況は変わった。ワールドカップではブラウンが定位置を確保し、低調だったドイツ代表の中で数少ない明るい材料の1人へと成長した。その見返りが、5000万ユーロを要したアイントラハト・フランクフルトからバイエルンへの移籍であり、そこでブラウンは夏の時点で非常に有望な立場に身を置くことになった。

一方、その当時のライバルだったアルフォンソ・デイヴィスは難しい数カ月を過ごしていた。前十字じん帯断裂からようやく復帰したばかりだった25歳は、前季終盤に筋束断裂も負っていた。待望の自国開催ワールドカップでは、デイヴィスは最終的にカナダ代表で16分間しかプレーしなかった。再びコンディションに問題を抱えたままミュンヘンへ戻り、当初は個別メニューで調整。プレシーズンのテストマッチでも、出場時間は合計66分にとどまっていた。

その一方で新戦力のブラウンは好パフォーマンスで注目を集め、自身の多様性も証明した。攻撃陣の人数不足を受け、ブラウンはボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでトップ下として先発し、2-1の勝利につながる先制点を挙げた。この慣れないポジションでの起用には、ブラウン本人ですら驚きを見せていた。「特に最初の数試合では、自分は左サイドバックで起用されるものだと思っていた」

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バイエルン：アルフォンソ・デイヴィスはシーズン序盤の勝者

ただ、このヴァンサン・コンパニ監督の決断に驚かされたのはブラウンだけではなく、クロップも同様だった。「せっかく左サイドバックがいるのに、彼らはその選手をトップ下で使うんだ」と、クロップはVfBシュトゥットガルト戦に関連してSat1でこぼした。もちろん冗談交じりではあったが、少なくともほんの少しは本気だったはずだ。攻撃的MFの陣容が最終的に落ち着くと、ブラウンは本職のポジションに戻り、そこで復帰したデイヴィスと出場時間を争っている。

ブラウンはDFBポカールのVfLオスナブリュック戦、そしてブンデスリーガのSVエルフェアスベルク戦で先発したが、いずれもやや期待外れの出来に終わり、どちらの試合でも早い時間帯にデイヴィスと交代した。エルフェアスベルク戦では、最終的にデイヴィスの関与もあって逆転に成功した。チャンピオンズリーグ初戦のFKボデ／グリムト戦では、ブラウンはフルタイムを通じてベンチに座ったままだった。ウニオン・ベルリン戦では試合終盤直前になってようやく投入されたが、その時にはすでにデイヴィスが2アシストで輝きを放っていた。

今季ここまで、カナダ代表のデイヴィスはすでに4つのスコアポイントを記録している。身体的なコンディションはここしばらくで最も良く見え、かつてのトップフォームに近づいており、シーズン序盤の勝者と見なされている。

なお、ブラウンが代表でもつまずいた一方で、デイヴィスは遅れてのハネムーンを楽しんでいる。夏の結婚式直後は日程の都合で旅行がかなわなかったため、カナダ代表監督ジェシー・マーシュと相談した上で、今回の代表ウィークにおけるカナダの親善試合を辞退していた。月曜日には、デイヴィスがヤシの木の下のビーチでビーチバレーを楽しむ動画をインスタグラムに投稿している。