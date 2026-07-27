レオ・ザウアーの加入によって、攻撃陣に新たな戦力が加わりそうだ。この選手はかつて、DFBの逸材に悪夢のデビュー戦を味わわせたことがあり、それがジョシュア・キミッヒにも影響を及ぼした。

1年弱前、ユリアン・ナーゲルスマンの大きなミッションが始まった。前夏の痛恨のEURO敗退後に語っていた言葉を実行に移し、W杯制覇を目指すというものだった。しかし、ご存じの通りそれは無残に失敗。その予選のスタート時点から、すでに雲行きは良くなかった。2025年9月4日の初戦では、スロバキアに0-2で敗れる歴史的な黒星を喫した。

DFBにとって117年の歴史でW杯予選初のアウェー敗戦となったこの一戦では、複数の選手が完全に精彩を欠いた。アントニオ・リュディガーやレオン・ゴレツカといった実績十分の主力がことごとく期待を裏切る中、何より忘れられない夜となったのがナムディ・コリンズだった。とはいえ、ブラチスラバでのあの一夜を、彼自身はおそらく二度と忘れないだろう。現在22歳のアイントラハト・フランクフルト所属DFは、右サイドバックとして明らかに対応し切れず、自身のサイドから次々にチャンスを許し、0-1の場面にも決定的に関与した。しかも、それがA代表デビュー戦だった。

ハーフタイムには、試合後にメディアから厳しく批判されたコリンズを下げる以外に、ナーゲルスマンに選択肢はなかった。悪夢のデビュー戦の後、本職センターバックのコリンズにAマッチ出場は今日まで追加されておらず、一方でドイツではもはや恒例行事に近い右サイドバック論争が再燃することになった。

その結果、北アイルランドとの予選第2戦で5バックを試したあと、ナーゲルスマンはキミッヒを中央で起用する決断を撤回し、再び右の最終ラインへ戻した。そこから後戻りはなかった。W杯での屈辱的な敗退後も、この措置は代表監督への批判材料となった。

ただ、事の発端はコリンズ1人だけにあったわけではない。その背景には、彼の好調だったマッチアップ相手もいた。レオ・ザウアーだ。フェイエノールトの若き左ウイングは直接的な得点関与こそなかったものの、前半のほぼ毎分ごとに、対応に苦しむデビュー戦の相手へ解決不能な問題を突きつけた。ほとんどあらゆる局面で主導権を握り、自らスコアボードに名を刻みかけた場面も何度もあった。その圧倒的なスピード、ドリブル力、そして1対1の強さが、近くブンデスリーガにも加わることになりそうだ。

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レオ・ザウアー：シュトゥットガルトがホッフェンハイムとベンフィカを出し抜く見通し

Bild とSkyがそろって報じたところによると、ここまで移籍市場では比較的慎重だったVfBシュトゥットガルトが、ジェナン・ペイチノビッチも加わる見込みの中、現在20歳となったこの選手の獲得を目前にしているという。移籍金は報道によって異なるものの、1250万～1500万ユーロに加え、数百万ユーロ規模のボーナスが見込まれており、その金額がネッカー川の街からオランダの港湾都市へ支払われることになる。

この補強は、シュヴァーベン勢にとって明確なメッセージと受け取ることもできる。というのも、身長1メートル84でフィジカル面も備えるザウアーの争奪戦において、2025年のカップ戦王者はTSGホッフェンハイムやベンフィカなどを上回ったとみられているからだ。

Skyの情報によれば、ザウアーの総合力はとりわけセバスティアン・ヘーネス監督を納得させたという。そのため、現在のVfBの左サイド攻撃陣にも警戒が必要になりそうだ。前季の左ウイングでは、主にクリス・フューリヒとジェイミー・レヴェリング、そして一部ではビラル・エル・ハンヌスが起用されていた。

後者については、数カ月前に完全移籍で加入したばかりにもかかわらず、適切なオファーがあれば早くもVfBを去る可能性があるとも伝えられている。ただ、W杯ではこの万能型アタッカーがビッグクラブ移籍に向けて自らの価値を示し、電撃退団をほのめかしているともされる。

VfBシュトゥットガルトに警戒材料：レオ・ザウアーは重傷からの復帰途上

ザウアーは昨季、ロッテルダムで不動のレギュラーと見なされていたが、年明けにまず重い太ももの負傷を負い、その直後には筋肉の部分断裂にも見舞われた。そのため、2月中旬以降の公式戦出場はわずか2試合にとどまっている。現在はリハビリトレーニングを行っているザウアーだが、戦線離脱までの間にはエールディビジとヨーロッパリーグでフェイエノールトの一員として26試合に出場し、6得点関与というまずまずの数字を残していた。11月上旬のグループステージでVfBと直接対戦した際には、終盤になってから投入されている。

ザウアーにとって、シュトゥットガルト移籍は成長の次のステップへ進むチャンスとなる。より激しい競争と、より手強い相手の中でだ。その中には、フランクフルトとシュトゥットガルトの対戦でピッチ上で再会が実現した場合、おそらくリベンジに燃えるであろうコリンズも含まれる。

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VfBシュトゥットガルト：プレシーズンのここまでのテストマッチ結果

日付 / 時間 テストマッチ 7月19日 TSGバリンゲン 0-7 VfBシュトゥットガルト 7月25日 / 15時 FSVホレンバッハ 0-5 VfBシュトゥットガルト 7月29日 / 19時 キッカーズ・オッフェンバッハ vs. VfBシュトゥットガルト 8月1日 / 15時 VfBシュトゥットガルト vs. FCパリ 8月8日 / 17時 VfBシュトゥットガルト vs. FCエバートン







