レオ・ザウアーという新たな攻撃陣の補強が実現しそうだ。この選手はかつて、あるDFBの至宝に悪夢のデビュー戦を味わわせた存在でもあり、それが結果的にヨシュア・キミッヒにも影響を及ぼした。

1年弱前、ユリアン・ナーゲルスマンの大きなミッションが始まった。前夏の痛恨のEURO敗退後に語っていた言葉を実行に移し、W杯を制することだった。しかし、周知の通りその挑戦は無残に失敗。その予選はスタートの時点から縁起が良くなかった。 2025年9月4日の初戦、スロバキア相手に0-2の歴史的敗戦を喫したのだ。

協会117年の歴史で、DFBにとってW杯予選初のアウェー黒星となったこの試合では、複数の選手が完全に精彩を欠いた。 アントニオ・リュディガーやレオン・ゴレツカといった実績十分の主力がことごとく期待を裏切る中、とりわけ忘れられない夜となったのがヌナムディ・コリンズだった。いや、ブラチスラバでのあの夜は、彼にとって生涯忘れられないものになるかもしれない。 現在22歳となったアイントラハト・フランクフルトのコリンズは右SBとして明らかに手に負えない様子で、自身のサイドから次々とチャンスを許し、0-1の場面にも決定的に関与した。しかも、それがA代表デビュー戦だった。

ナーゲルスマンはハーフタイム、試合後にメディアから激しく批判されたコリンズを下げる以外になかった。悪夢のデビュー戦の後、本職CBのコリンズにAマッチ出場は今日まで1試合も追加されておらず、ドイツでは半ば恒例となっていた右SB論争が再び過熱することになった。

その結果、北アイルランドとの予選第2戦で5バックを試した後、ナーゲルスマンはキミッヒを中央で起用する決断を撤回し、再び右の最終ラインへ戻した。そこから後戻りはなかった。この措置は、屈辱的なW杯敗退の後も代表監督への批判材料となった。

だが、事の発端はコリンズだけにあったわけではない。その一因は、彼と対峙した絶好調の相手にもあった。レオ・ザウアーだ。フェイエノールトの若き左ウイングは直接的な得点関与こそなかったものの、守備対応に苦しむデビュー戦のコリンズに前半のほぼ毎分、解決不能な問題を突きつけた。ほとんどあらゆる局面で上回り、何度も自らスコアボードに名を刻みかけた。その圧倒的なスピード、ドリブル力、そして1対1の強さは、間もなくブンデスリーガでも見られることになりそうだ。

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レオ・ザウアー獲得へ VfBシュトゥットガルトがホッフェンハイムとベンフィカを出し抜く見込み

Bild とSkyが一致して報じているところによると、ここまで移籍市場で比較的慎重な姿勢を見せてきたVfBシュトゥットガルトが、ジェナン・ペイチノヴィッチの加入も見込まれる中、現在20歳となったザウアーの獲得を目前にしている。移籍金は報道によって異なるものの1250万～1500万ユーロに加え、数百万ユーロのボーナスとされており、その金額がネッカー川の街からオランダの港町へ支払われる見通しだ。

この補強は、シュヴァーベン勢にとって十分にインパクトのある一手とみなせる。というのも、身長1メートル84でフィジカル面も備えるザウアーの争奪戦において、2025年のカップ王者はTSGホッフェンハイムやベンフィカなどを抑えたとされているからだ。

Skyの情報によれば、ザウアーの総合力はとりわけセバスティアン・ヘーネス監督を納得させたという。そのため、現在のVfBの左サイド攻撃陣にも警戒が必要になりそうだ。前季の左ウイングでは主にクリス・フューリヒ、ジェイミー・レヴェリング、そして一部でビラル・エル・ハンヌスが定位置を担っていた。

もっとも、最後に挙げたエル・ハンヌスは、モロッコ代表のこの選手がほんの数カ月前に完全移籍へ切り替わったばかりにもかかわらず、適切なオファーがあれば再びVfBを離れる可能性があるとも伝えられている。 W杯ではこの多才な攻撃的選手がトップクラブ移籍に向けて自らを強くアピールしており、電撃退団をちらつかせているとも言われている。

VfBシュトゥットガルトに警鐘 レオ・ザウアーは重傷明け

ザウアーは昨季、ロッテルダムで不動のレギュラーとみなされていたが、年明けにまず重い太ももの負傷を負い、その後まもなく筋肉部分断裂も発症。2月中旬以降は公式戦2試合にしか出場していない。その強制離脱までに、現在はリハビリ調整中のザウアーはフェイエノールトでエールディビジとヨーロッパリーグ計26試合に出場し、6得点関与というまずまずの数字を残していた。11月初旬のグループステージでVfBと直接対戦した際には、終盤に投入されている。

ザウアーにとってシュトゥットガルト移籍は、自身の成長における次のステップへ進むチャンスとなる。より厳しい競争と、より強力な対戦相手が待っている。その中には、もしフランクフルト対シュトゥットガルトでピッチ上の再会が実現すれば、リベンジに燃えているであろうコリンズも含まれるはずだ。

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VfBシュトゥットガルト：プレシーズンのここまでのテストマッチ結果

日付 / キックオフ テストマッチ 7月19日 TSGバリンゲン 0-7 VfBシュトゥットガルト 7月25日 / 15時 FSVホレンバッハ 0-5 VfBシュトゥットガルト 7月29日 / 19時 キッカーズ・オッフェンバッハ vs. VfBシュトゥットガルト 8月1日 / 15時 VfBシュトゥットガルト vs. FCパリ 8月8日 / 17時 VfBシュトゥットガルト vs. FCエヴァートン







