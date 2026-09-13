ライプツィヒとハンブルガーSVのブンデスリーガの一戦は、わずか35分が経過したところで、ウエドラオゴがHSVのアルベルト・グレンベクとの競り合いの後にピッチに倒れ込んだ。診断はまだ出ていないものの、映像が状況をはっきりと物語っていた。20歳のMFはすぐさま肩を押さえ、前半終了を待たずに交代を余儀なくされた。

よりによってこのタイミングで、この大器に再び戦線離脱の可能性が浮上している。来週木曜日にはユルゲン・クロップによる初の代表メンバー発表が予定されている。新たなドイツ代表監督はネーションズリーグで4連戦に臨むが、初陣ではライプツィヒのこの選手を欠く見通しだ。若き逸材にとっては、不運続きのキャリアにおけるまた一つの痛手となりそうだ。

ミュールハイム出身のこの選手にとって、夏のプレシーズン調整も決して順調ではなかった。8月にはすでに右肩の関節包損傷により、数週間にわたって離脱を強いられていた。

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アサン・ウエドラオゴ、HSV戦で先発デビュー

勝機のなかったHSVとの一戦は、20歳のウエドラオゴにとって、今季ブンデスリーガで待望の初先発となった。それ以前では、週半ばのチャンピオンズリーグ、コモ1907戦（1-4）で途中出場からプレーしたのみだった。

その好スタートがこれほど突然終わりを迎えたことで、とりわけライプツィヒ首脳陣の間には不安が広がっている。RBのマルティン・デミチェリス監督は、ハンザ都市のクラブ相手の大勝後、この若手が再び同じ箇所を痛めた可能性が高いことをうかがわせた。

「良くはなさそうだ」と同監督は語った。「彼はプレーできる状態だった。われわれは彼が回復するまで待っていた」

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アサン・ウエドラオゴ「これほど優れた8番は長く見ていない」

元シャルケ所属のこの選手に対するスポーツ面での評価は、ザクセンの地で今なお非常に高い。デミチェリス監督は教え子の能力を強調した。「彼は必要な存在だ。ドイツにとっても、我々のクラブにとっても、とてつもない才能だ」。さらにRB指揮官は、「このポジションで、これほどの才能を持つこれほど優れた8番は長い間見ていない」と強調した。

ただし、このMFの負傷歴はますます問題になりつつある。2年前にシャルケ04からRBライプツィヒへ移籍して以降、ウエドラオゴは度重なる負傷によって何度もリズムを崩してきた。これまでRBのユニフォームで出場した公式戦はわずか27試合。4得点4アシストという数字は、そのポテンシャルの一端を少なくとも示している。

ドイツ代表でも、そのキャリアはここまで複雑なものとなっている。クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマン政権下では、夏にバイエルンの逸材レナート・カールが準備期間中に負傷したことを受け、ライプツィヒ所属のウエドラオゴは後からドイツのW杯メンバー入りを果たした。もっとも、北米での大会では出場機会を得られなかった。これまでの代表出場は1試合で、その試合ではいきなり得点も記録している。